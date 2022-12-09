ЕС объяснил, как будет конфисковывать российские активы

Конфисковывать активы российских бизнесменов в Евросоюзе будут на основании уголовных обвинений в обходе санкций. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс.

«Я представлю министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, где у нас есть новое развитие, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний»,— заявил господин Рейндерс по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров внутренних дел в Брюсселе (цитата по ТАСС).

Он добавил, что министры обсудят способы привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям на Украине.

ЕС заморозил примерно €19 млрд активов российского бизнеса и около €300 млрд активов Банка России. Ерокомиссия признала обход санкций уголовным преступлением и опубликовала соответствующие постановление, которое еще не вступило в силу. Нарушителю санкционного режима грозит от пяти лет тюрьмы. Верхняя граница не была названа. Если виновной признают компанию, штраф составит 5% ее годового оборота.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ FM» «ЕС сверяется с законом».

Дарья Эрозбек