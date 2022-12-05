ЕС сверяется с законом

Генпрокурор Евросоюза собрала доказательства для первых уголовных дел за нарушение введенных ограничений. По словам Лауры Кёвеши, ее ведомство готово начать расследование в любой момент, однако пока не может этого сделать из-за отсутствия законодательства. Еврокомиссия признала обход санкций уголовным преступлением и опубликовала соответствующий законопроект, но он еще не вступил в силу. Сперва его должен принять Европейский парламент. “Ъ FM” поговорил с его депутатами и узнал, готовы ли они поддержать документ. С подробностями — Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vadim Ghirda / AP Фото: Vadim Ghirda / AP

Сейчас ответственность за обход санкций предусмотрена лишь в законодательствах отдельных европейских стран, но не везде. Еврокомиссия старается сделать норму общей для всех членов альянса и подготовила документ, который на формальном языке называется предложением. Главное в нем — наказание. Физическому лицу, который нарушит санкционный режим, грозит от пяти лет тюрьмы. Верхняя граница не озвучена. А если виновной признают компанию, штраф составит 5% от годового оборота.

Это должно отпугнуть поставщиков, которые отправляют в Россию санкционные товары. Кроме того, генпрокурор Евросоюза обещала, что первые дела будут за контрабанду.

“Ъ FM” связался с пресс-секретарем главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля — Петером Стано — и спросил об ожиданиях от принятия новых законов: «Данная мера направлена на то, чтобы гарантировать полную имплементацию европейского санкционного режима, а также предотвратить его нарушение или обход.

Она нацелена на олигархов или союзников режима, которые подпали под ограничения и пытаются скрыть свои активы в разных юрисдикциях или перевести их в третьи страны, где санкций нет.

Нарушение европейских санкций — это серьезное уголовное преступление. Мы будем расследовать его, преследовать виновных и наказывать их.

Цель наших мер — как можно сильнее ограничить финансовый поток в Кремль, чтобы он не мог продолжать финансировать операцию на Украине».

“Ъ FM” обсудил документ с депутатами Европарламента, потому что именно им предстоит утвердить новые нормы. Выяснилось, что к деталям инициативы возникают вопросы. Например, в предложении Еврокомиссии перечислено, что именно будет считаться обходом. Это передача ресурсов лицам из черных списков, провал попыток заморозить их активы, выдача разрешения на въезд таким гражданам, предоставление товаров и услуг, оборот которых запрещен, а также попытки скрыть эти факты.

Депутат Европейского парламента, вице-председатель Центристской партии Яна Тоом считает эти формулировки слишком размытыми: «Скажем, в Эстонии закрыли Sputnik. Там работали какие-то журналисты, где-то они что-то писали и каким-то образом получали свои гонорары.

Но если эти деньги через границу в конверте перевозил водитель автобуса, например? В такой ситуации, какие пять лет, о чем мы говорим? Но это тоже теоретически обход санкций.

Когда мы указываем на данную проблему, нам отвечают: сollateral damage — сопутствующий ущерб. Лес рубят — щепки летят, то есть всегда находится аргумент.



Вам тут плохо? А украинцам-то хуже».

Но тюремные сроки и огромные штрафы — далеко не все последствия. Изначально Еврокомиссия говорила, что основная задача нового закона — это гарантировать фактическую конфискацию активов тех, кто рискнет обойти санкции. В релизе, впрочем, об этом не сказано ни слова.

Коллизию “Ъ FM” прояснил член немецкой партии «Зеленых» в Европарламенте Сергей Лагодинский: «Сейчас мы рассматриваем уже готовый законопроект, который предусматривает возможность конфискации активов, если они принадлежат людям, подозреваемым в совершении преступлений самого широкого типа. Но в данном случае и попытка обхода санкций считалась бы таким преступлением.

Необходимо каким-то образом технически прописать возможность конфискации личных активов людей, которые находятся под санкциями, и пытаются их обойти. Поскольку все-таки у нас правовое государство, то просто так все арестованные активы конфисковать невозможно».

Собеседники “Ъ FM” сходятся во мнении, что ответственность за обход санкций необходима, но поддержать инициативу они смогут только тогда, когда увидят готовый текст законопроекта.

Опубликованные предложения Еврокомиссии — это лишь рамка. Обрести силу, как говорят евродепутаты, она сможет в течение всего пары месяцев. Тогда генпрокурору Евросоюза дадут зеленый свет. И очень скоро по новому уголовному преступлению начнет складываться и судебная практика.

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