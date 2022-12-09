Арендодатели сдались

Снять дом в Московской области на зимние каникулы в этом году стало дешевле. Как выяснил “Ъ FM”, ставки на аренду загородных коттеджей стали ниже на 25%. Такую скидку дают только владельцы элитных объектов, которые решили сдавать их посуточно. Сколько стоит снять дом на новогодние праздники? И какие условия прописаны в контрактах для нанимателей? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Типовая дача обойдется в 20 тыс. руб. в сутки, а резиденция с собственным спа-центром — в 700 тыс. руб. Дома в аренду на зимние каникулы предлагают минимум на три дня. И желающих сдать больше, чем тех, кто хочет снять. За три недели до Нового года только на ЦИАНе висит более 3 тыс. объявлений, на «Авито» — 1 тыс., на сайте «Суточно.ру» — чуть меньше 1 тыс. Как выяснил “Ъ FM”, в краткосрочную аренду решили сдать дома даже те, кто никогда этого не делал. И предлагают они их неожиданно дешево, говорит гендиректор агентства элитной недвижимости AIM Илья Менжунов:

«Объект находится в продаже более года. Территория — порядка 2 гектаров, общая площадь строений — под 700 метров. Дом в 50 км по Калужскому шоссе. Изначально его хотели продать за 100 млн руб. — сейчас собственник готов торговаться. К нашему удивлению, он согласился сдать объект на 10 дней новогодних праздников всего за 150 тыс. руб. Владелец аргументировал это тем, что на протяжении этого года он туда ни разу не приезжал. Мы даже не поняли, откуда он эту цену взял. Дом должен был сдаваться намного дороже — минимум за 0,5 млн руб.»

Получается, дом стоимостью 100 млн руб., который сейчас продается, на новогодние праздники обойдется всего в 15 тыс. руб. в сутки. И это не единичный случай. Опрошенные “Ъ FM” риэлторы говорят, что элитных объектов посуточно на зимние каникулы в этом году стало на 15% больше. Повлияла осенняя эмиграция, отмечает руководитель направления аренды компании Apple Real Estate Владимир Родионов:

«Предложений стало больше, но я бы не сказал, что увеличился поток желающих снять.

Место релоцировавшихся заняли те, кто не смог улететь, или те, кто ранее Новый год встречал не в России. Собственники понимают, что не могут сдать дома по той стоимости, по которой сдавали еще год назад. Клиенты могут позволить себе больше. Если раньше снимали коттеджи не в элитных поселках, на разных направлениях и разной удаленности, то сейчас близко к Москве. Можем смело говорить о корректировке не менее 25-30%».

Но такую скидку дают только собственники дорогих объектов. Недвижимость попроще снять на таких условиях труднее. Москвичка Анна, у которой свой гостевой дом в Тверской области, в этот Новый год подняла цену: «В этом году мы полностью сдаем свой туристический объект — это оленья ферма, 18 мест размещения. Стоимость аренды на три дня — 90 тыс. руб. В прошлом году мы сдавали его за 60 тыс. руб. Повысили цену и, соответственно, увеличили номерной фонд».

Кроме оплаты дома нужно еще заложить депозит в размере 50-100% от суммы договора. И обязательно прописать все условия в контракте, резюмирует директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова: «Для подстраховки собственники обычно берут значительные депозиты, чтобы в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств они могли покрыть свои убытки. Если дом разгромили, то вопрос решается только через суд. Собственно, для этого и заключался договор».

Двойной страховой взнос — гарантия, что имущество останется целым. Прописывают в договоре все: не курить, елки гирляндами не наряжать, фейерверки не запускать, как и квадрокоптеры. А еще могут запретить шпильки дамам.

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