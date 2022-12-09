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Коммерсантъ FM
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США пригрозили санкциями за аресты своих граждан за границей

Администрация США расширила имеющиеся у нее инструменты для того, чтобы препятствовать арестам своих граждан за рубежом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В частности, Вашингтон пригрозил вводить санкции в отношении лиц, причастных к таким «неправомерным задержаниям».

В ходе брифинга госпожа Жан-Пьер рассказала, что власти США недавно расширили инструментарий, который правительство может использовать, чтобы решить проблему с арестами американцев. Она уточнила, что речь идет о возможности «создавать серьезные издержки и последствия — такие, как санкции и запрет на выдачу виз правительственным и негосударственным лицам», которые причастны к задержаниям.

«Государственный департамент также ввел в свои рекомендации по поездкам новый показатель, чтобы информировать граждан США о риске неправомерного задержания иностранным правительством в шести странах, которые регулярно прибегают к такой практике»,— добавила пресс-секретарь.

О каких странах идет речь, она не уточнила. Новый показатель Госдеп ввел в июне. Страны, в которых для граждан США существует риск незаконного задержания, помечают индикатором D. На сайте ведомства такой индикатор есть у России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи.

Вчера, 8 декабря, Москва и Вашингтон провели обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Бут в 2012 году был приговорен в США к 25 годам колонии за продажу оружия. Госпожу Грайнер осудили в августе на девять лет за то, что в аэропорту Шереметьево в ее электронной сигарете обнаружили гашишное масло. Власти США также хотели, чтобы в обмене участвовал осужденный в РФ за шпионаж Пол Уилан, но российская сторона не согласилась.

Подробнее об обмене — в материале «Ъ» «Если друг оказался Бут».

Лаура Кеффер

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