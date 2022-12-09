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Коммерсантъ FM
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Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС

Президент Владимир Путин прилетел в Бишкек, сообщают российские информагентства. Сегодня, 9 декабря, в столице Киргизии состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Господин Путин также должен провести встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Саммит ЕАЭС пройдет в узком и в расширенном форматах. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал, что Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании обозначит среди прочего приоритеты российского председательства в 2023 году. Он допустил, что также могут обсудить «тройственный газовый союз» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

Владимир Путин обсудил создание упомянутого союза с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на встрече 28 ноября. Кремль считает, что такой союз «будет соответствовать интересам всех трех стран». Узбекистан заявил, что не собирается участвовать в «тройственном газовом союзе» для покупки энергоресурсов. Москва уверяет, что Ташкент не отказывался от сотрудничества.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «"Тройственный союз" не сложился».

Лаура Кеффер

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