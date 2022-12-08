Песков рассказал, как могут сотрудничать участники «тройственного газового союза»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация об отказе Узбекистана от участия в «тройственном газовом союзе» неверная. По его словам, для участников союза не будет никаких политических условий, его смысл заключается в том, чтобы страны продолжали продавать энергоресурсы, ориентируясь на коммерческие условия, но обсуждали друг с другом прокладку транспортных путей и направления развития газовой инфраструктуры.

«Никто не говорит о газе в обмен на политические требования»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла в ответ на вопрос «Ъ FM». По его словам, речь идет исключительно о «коммерческой стороне... координации действий в интересах государств».

Ранее министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил, что узбекская сторона не заинтересована в участии в «тройственном союзе» для осуществления коммерческих контрактов. Он подчеркнул, что заключение газовых соглашений с Россией не будет означать «союза». Агентство Reuters сообщало, что господин Мирзамахмудов выступил с резкой критикой российского предложения о «газовом союзе». По данным Reuters, министр заявил, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы.

«Тройственный союз» России, Казахстана и Узбекистана, как ранее заявили в Кремле, должен соответствовать интересам всех трех стран. 28 ноября перспективу создания нового объединения обсуждали президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Позднее замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что «тройственный союз» еще рано обсуждать, а страна не позволит использовать свою территорию для обхода санкций.

О перспективах «тройственного союза» — в материале «Ъ FM» «Газовый вопрос их объединил».

Андрей Сапожников