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Коммерсантъ FM
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СМИ: до 300 спецназовцев на бронетехнике вторглись на север Косово

От 200 до 300 спецназовцев Косово прибыли в город Косовска-Митровица на севере частично признанной республики, сообщила местная газета «Вечерне новости». Этот город населен сербами. По данным издания, спецназовцы направляются дальше на север, в район Бошнячка Махала, который также расположен в сербской части города.

Обострение конфликта Сербии и Косово произошло в июле из-за решения Приштины заменить автомобильные номера и личные документы, выданные в Сербии, для жителей северной части республики. В ноябре Косово отказалось от ограничений. На этой неделе президент Сербии Александр Вучич сообщил о столкновениях косовского спецназа с сербскими жителями. Согласно договоренностям, заключенным сторонами в Брюсселе, полиция Косово не имеет права въезжать в населенные сербами районы без разрешения глав четырех сербских муниципалитетов.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сербию делят на две Германии».

Лаура Кеффер

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