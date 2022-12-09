CNN: Минюст США выступал против освобождения Бута

Минюст США был недоволен отказом России провести обмен осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их данным, министерство выступало против освобождения россиянина Виктора Бута. Неназванный американский чиновник заявил, что представители Минюста США высказали свои возражения, но им ответили, что «решение уже принято», и Бута в итоге обменяли на осужденную в России баскетболистку Бриттни Грайнер.

Обмен состоялся накануне, 8 декабря. Виктор Бут в 2012 году был приговорен в США к 25 годам колонии за продажу оружия колумбийским незаконным формированиям. Бриттни Грайнер в августе была осуждена в России на девять лет за то, что в аэропорту Шереметьево в ее электронной сигарете обнаружили гашишное масло. Чиновник в администрации Белого дома заявил Bloomberg, что российская сторона не хотела обсуждать включение в обмен Пола Уилана. Из-за этого президент США Джо Байден был вынужден выбирать между возвращением госпожи Грайнер или срывом переговоров.

Подробнее об обмене читайте в материале «Ъ» «Если друг оказался Бут».

Лаура Кеффер