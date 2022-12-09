ЛНР взяли под юридическую защиту

В ЛНР начала действовать региональная адвокатская палата (АП). Она вошла в состав Федеральной палаты адвокатов России (ФПА) и насчитывает 120 человек. Для луганских юристов были организованы лекции и сдача квалификационных экзаменов, сейчас они по количественному составу покрывают потребности республики в юридической помощи. В настоящее время решается вопрос о создании АП в других новых регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вопрос о создании собственных АП в новых регионах возник сразу после их появления, и первыми свою палату создали адвокаты ЛНР. На днях они провели общее собрание, на котором были сформированы все органы АП, включая совет палаты из пяти человек, избравший, в свою очередь, президента. Им стала ветеран местной юриспруденции Тамара Терещенко. Как пояснил “Ъ” вице-президент ФПА России Михаил Толчеев, она является уроженкой еще Ворошиловградской области (позже Луганской) и многие годы возглавляла региональную адвокатуру.

«В порядке переходных положений закона статус адвоката приобрели 120 адвокатов, они сдали квалификационный экзамен и принесли присягу адвоката, поскольку с этими сущностными моментами Закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" связывает приобретение статуса адвоката»,— заявил “Ъ” господин Толчеев. По его словам, в настоящий момент новая АП занимает помещение, которое находилось в собственности адвокатов еще с 1946 года. В 2017 году оно было изъято, поскольку там работали украинские по своему статусу юристы, сейчас помещение находится в аренде, и защитники остро нуждаются в том, чтобы это старое, требующее после обстрелов ремонта здание было возвращено палате в собственность, отметили в ФПА. Тем не менее, заверили в федеральной палате, «в настоящий момент АП ЛНР способна в полном объеме обеспечить исполнение адвокатурой возложенных на нее законом публичных функций».

Сама Тамара Терещенко подтвердила “Ъ”, что «на первое время для работы в ЛНР 120 адвокатов достаточно». Среди особенностей работы новой АП она выделила большое число обращений в связи с отсутствием оригиналов документов, выданных гражданам ранее органами ЗАГС Украины. «Необходимо устанавливать факты, имеющие юридическое значение: родственных отношений, государственной регистрации рождения, брака и т.д. Много обращений, связанных со снятием с регистрации лиц, уехавших в 2014 году и до сих пор числящихся в жилых домах»,— пояснила президент АП ЛНР. По ее словам, в условиях военного положения стало также поступать много обращений об установлении факта отцовства для получения компенсации в связи с гибелью военнослужащих.

Адвокат из Луганска Антонина Старицкая, специализирующаяся на уголовных делах, в свою очередь, уверена, что в дальнейшем проблем с притоком новых кадров не будет: юристы уже стали приезжать. Она также отметила, что процесс подготовки и сдачи экзаменов был организован на самом высоком уровне, а представители ФПА РФ старались быть максимально мобильными и общаться с каждым из кандидатов в новую региональную АП. С ней согласен адвокат по гражданским делам Александр Толмачев, отметивший, кроме того, что у местных жителей по-прежнему «есть потребности обращаться в суды и получать юридические консультации». Их коллеги также пояснили, что некоторые пробелы в их знании российских законов были оперативно устранены с помощью дистанционных лекций и семинаров с участием экспертов ФПА РФ. Больших же проблем не было, так как ЛНР свой местный закон об адвокатуре приняла еще в августе 2018 года, уйдя от украинских норм и статусов. «И наш закон об адвокатуре, и кодекс профессиональной этики адвоката, и само законодательство были максимально интегрированы с российскими, хотя имелись и нюансы, связанные со вполне понятными ограничениями,— заявил один из адвокатов.— Однако, например, в рамках уголовного судопроизводства и ранее все работало в штатном режиме, выдерживались все необходимые юридические нормы, сроки рассмотрения дел и т.д.».

Сейчас, по данным “Ъ”, решаются вопросы о создании АП в ДНР, Запорожской и Херсонских областях.

Сергей Сергеев