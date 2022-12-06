В Ярославской области вводят частичный масочный режим

Главный санитарный врач Ярославской области Александр Звягин в целях предупреждения дальнейшего роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе коронавирусом, постановил ввести масочный режим. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) должны носить сотрудники аптек, лечебных организаций, образовательных учреждений — работники, которые в течение дня взаимодействуют с населением.

Господин Звягин объявил в области эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ с 5 декабря. Органам исполнительной власти он постановил провести мероприятия по профилактике. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы, ИП — осуществлять контроль температуры тела работников перед допуском на работу и в течение дня и обеспечить сотрудников СИЗами, в том числе масками, респираторами и перчатками на период эпидемического подъема. Также медицинским организациям поручено обеспечить соблюдение масочного режима.

В образовательных учреждениях обязаны обеспечить соблюдение оптимального теплового режима и ношение сотрудниками масок, организовать утреннюю термометрию. Главный врач постановил прекращать занятия в школах и классах при заболеваемости 20% детей и персонала от списочного состава, а также своевременно решать вопрос о досрочных каникулах или их продлении.

Департаменту здравоохранения поручено обеспечить прием больных гриппом и ОРВИ и иметь необходимый резерв лечебных препаратов, СИЗов, требуемый объем коечного фонда. А также обеспечить раздельный прием пациентов с признаками ОРВИ и других заболеваний.

Согласно постановлению, в регионе отмечено превышение эпидемического порога по ОРВИ. Особенно интенсивен рост заболеваемости у детей до 14 лет. В области приостановлена работа 44 групп в 28 дошкольных образовательных учреждениях и 56 классов в 22 школах. В сравнении с предыдущей неделей на 28% увеличилось число заболевших, нуждающихся в стационарной помощи.

Алла Чижова

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