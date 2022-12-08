Отели Бали не будут требовать от туристов документы о браке

Глава агентства по туризму провинции Бали Тьокорда Багус Пемаюн заявил, что отели острова не будут требовать от заселяющихся иностранцев документы о семейном положении. Чиновник сообщил об этом в интервью CNA. 6 декабря парламент Индонезии ратифицировал поправки в Уголовный кодекс, запрещающие секс вне брака как жителям страны, так и иностранцам.

«Не беспокойтесь, поскольку, судя по нашим обсуждениям с гостиничными и туристическими ассоциациями острова, отели не будут спрашивать документы о семейном положении (у приезжих.— ''Ъ'')»,— сказал господин Пемаюн.

Это подтвердил изданию и глава отделения Ассоциации туроператоров Индонезии на Бали Путу Винастра. Он заявил, что менеджеры индонезийских отелей не будут требовать от туристов раскрытия подобной информации, потому что семейное положение — личное дело каждого.

6 декабря парламент Индонезии одобрил поправки в Уголовный кодекс. Они запрещают оскорбление президента и государственных органов и «выражение взглядов, противоречащих государственной идеологии». За нарушение этого пункта может грозить тюремное наказание на срок до трех лет. Секс вне брака будет наказываться тюремным заключением на срок до года.

По данным Reuters, предыдущий проект кодекса должны были принять в 2019 году. Однако тогда из-за несогласия с изменениями в УК на общенациональные протесты вышли десятки тысяч людей, которые считали, что таким образом власти намерены ограничить право граждан на свободное выражение мнений.

Эрдни Кагалтынов