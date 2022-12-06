В Индонезии запретили секс вне брака, в том числе иностранцам

Парламент Индонезии ратифицировал поправки к уголовному кодексу, запрещающие секс вне брака, сообщает Reuters. Нарушителям грозит тюремный срок до одного года. Наказание положено не только гражданам страны, но и иностранцам.

Помимо этого в индонезийский УК вносят запрет на оскорбление президента и государственных органов, а также «выражение взглядов, противоречащих государственной идеологии». За нарушение этого пункта может грозить тюремное наказание на срок до трех лет.

Все индонезийские парламентарии приветствовали обновление уголовного кодекса. «Старый кодекс принадлежит голландскому наследию… и сейчас он больше не актуален»,— заявил Бамбанг Вурианто, глава парламентской комиссии, ответственной за пересмотр УК.

Законодательные нововведения обсуждали с 1945 года, когда Индонезия провозгласила независимость от Нидерландов. В правозащитной организации Human Rights Watch предупреждали, что принятие поправок нанесет «огромный удар по индонезийской демократии».