Украинский депутат Гончаренко призвал запретить транзит российского газа через Украину

Украинский народный депутат Алексей Гончаренко («Европейская солидарность» Петра Порошенко) направил в правительство депутатское обращение, в котором призвал прекратить транзит российского газа через Украину и закрыть все трубопроводы, поставляющие топливо из России в Европу. Текст его обращения опубликовало издание «Страна.ua».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Гончаренко

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Алексей Гончаренко

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Как известно, до 90% газа из РФ попадает в Европу по газопроводам на Украине. Также Украина продолжает покупать газ у РФ через европейских посредников и получать от РФ газ/деньги за транзит»,— сказано в тексте обращения господина Гончаренко.

Ссылаясь на данные финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха, депутат заявил, что доходы России от экспорта ископаемой энергии за первые шесть месяцев вооруженного конфликта на Украине значительно превысили затраты на военную спецоперацию. Авторы исследования установили, что доход России за этот период составил эквивалент €158 млрд, при этом затраты на боевые действия оценили в €100 млрд.

Алексей Гончаренко отметил, что правительство предупреждало о риске потерять более 11 млрд гривен (почти €300 млн) в результате прекращения транзита газа через территорию Украины, однако счел это несущественным.

До начала вооруженного конфликта на Украине транзит российского газа через территорию страны в Европу шел через пункты «Сохрановка» и «Суджа». На «Сохрановку» приходилось до трети поставок (около 32,6 млн куб. м в сутки). С 11 мая оператор ГТС Украины отказался принимать российский газ на этой точке входа, объяснив это наступлением форс-мажорных обстоятельств. Через «Суджу» ежедневно прокачивается примерно одинаковое количество газа — 42 млн куб.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек