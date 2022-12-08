Reuters: азербайджанская SOCAR приостановила покупку российской нефти для НПЗ в Турции

Подразделение азербайджанской нефтегазовой компании SOCAR Trading приостановило покупку российской нефти для переработки на своем нефтеперерабатывающем заводе в Турции. Как сообщают источники Reuters, это связано с санкциями Евросоюза в отношении российской нефти.

По данным Турецкого института статистики, импорт российского топлива в Турцию, в том числе нефти, по итогам октября снизился на 25%. Согласно данным ценового агентства Argus Media, основными потребителями российской нефти Urals стали Индия и Турция.

Введенный ЕС 1 декабря потолок цен предусматривает отказ в страховке судов, перевозящих российскую нефть по цене выше $60 за баррель. На этом фоне у берегов Турции застревают танкеры. По данным Financial Times, Анкара требует от кораблей предоставить письма от своих страховщиков, гарантирующие страховое покрытие в турецких водах.

Об ответе России на введение ценового потолка на нефть — в материале «Ъ» «Россия готовит ответ в условиях лимита».

Лусине Баласян