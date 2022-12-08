Переквалификацию оценили в 3 млн рублей

Перед судом предстанет бывший заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин. Следствие считает, что за взятку в размере более 3 млн руб. зампрокурора намеревался помочь с переквалификацией в одном из уголовных дел обвинения на менее тяжкую статью УК и вынести необходимое процессуальное решение. О том, признал ли он вину, не известно. Также возбуждены уголовные дела в отношении экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева и другого его заместителя — Любови Кузьменок, их тоже обвиняют в коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Турбин

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Андрей Турбин

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя прокурора Новосибирской области 62-летнего Андрея Турбина. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

Андрея Турбина задержали в феврале 2022 года. Следователи центрального аппарата СКР, командированные в Новосибирск, предъявили ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от 8 до 15 лет). Бывшего зампрокурора области, который курировал следствие и уголовно-судебное направление ведомства до отставки в 2018 году, заключили под стражу по решению Центрального районного суда. В августе Новосибирский областной суд смягчил ему меру пресечения. Господина Турбина перевели под домашний арест, установив ряд ограничений. В частности, ему запретили покидать квартиру, пользоваться средствами связи, включая интернет, общаться с фигурантами дела.

Силовики хранили молчание до завершения расследования. Первый комментарий по теме следственное ведомство дало только сегодня. По информации СКР, один из предпринимателей передал зампрокурора области Андрею Турбину через посредника взятку в общей сумме свыше 3 млн руб.

Вознаграждение полагалось за помощь в переквалификации обвинения на менее тяжкую статью УК для одного из подследственных и вынесение необходимого процессуального решения по делу.

О том, признал ли вину экс-прокурор, следствие не сообщает. Адвокат Андрея Турбина Юрий Голубицкий воздержался от комментариев, пояснив, что ему нужно получить разрешение подзащитного.

В центральном аппарате СКР более года расследуется дело в отношении бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, который занимал эту должность в 2015–2018 годах, и другого его заместителя — Любови Кузьменок. Они также обвиняются во взяточничестве. После возбуждения дела Любовь Кузьменок была объявлена в розыск. В последующем она добровольно приехала в Москву, чтобы сдаться следователям СКР, которые ее и задержали. Владимир Фалилеев содержится в СИЗО Новосибирска, Любовь Кузьменок — в одном из следственных изоляторов Москвы.

Андрей Турбин поочередно занимал должности следователя, заместителя прокурора района, зампрокурора Омска, прокурора управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, заместителя прокурора Новосибирской области, заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора. С этого поста в классном чине «старший советник юстиции» (соответствует званию полковника) он ушел на пенсию в 2018 году. Андрей Турбин награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры РФ», «За безупречную службу в прокуратуре РФ», именным оружием, ведомственными медалями Руденко и «290 лет прокуратуре России».

Константин Воронов, Новосибирск