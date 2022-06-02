Новосибирским прокурорам нашлись новые дела

43 2 мин. ...

Басманный суд столицы санкционировал заочный арест бывшей первой зампрокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Следователи СКР обвиняют госсоветника юстиции 3-го класса (соответствует званию генерал-майора) в получении особо крупных взяток. Деньги за покровительство от бизнесменов якобы передавались до 2018 года, когда в облпрокуратуре разразился громкий скандал — за различные нарушения лишились должностей ее первые лица, а три десятка их подчиненных были наказаны. Зимой этого года экс-прокурор области и один из его бывших замов оказались в СИЗО, но госпожа Кузьменок успела уехать за границу. Адвокат утверждает, что вдали от родины она не скрывается, а лечится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший первый заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок

Фото: epp.genproc.gov.ru Бывший первый заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок

Фото: epp.genproc.gov.ru

Ходатайство следователей Главного следственного управления (ГСУ) СКР о заочном аресте ранее объявленной в международный розыск 60-летней Любови Кузьменок рассматривала судья Басманного райсуда Наталья Дударь. Представитель следственной бригады пояснил, что бывшая первая зампрокурора обвиняется в особо тяжком преступлении — получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также обладает широким кругом знакомств и связей в правоохранительных органах, используя которые может уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей. В связи с этим следователи просили арестовать женщину с момента ее задержания или экстрадиции из-за рубежа, поскольку они подозревают, что она скрылась в Испании. Между тем адвокат Олег Дубинин, предоставленный ей государством, возражал против ареста. «Был приведен стандартный набор доводов о необходимости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, но это домыслы, не подтвержденные материалами дела»,— заявил “Ъ” защитник. Он подчеркнул, что лишь одна тяжесть вменяемого преступления, как ранее указал пленум Верховного суда России, не может являться единственным основанием для ареста подозреваемого или обвиняемого. При этом утверждение о том, что госпожа Кузьменок намеренно скрылась, защитник назвал спорным, предположив, что пожилая женщина могла выехать за границу для лечения. Суд ходатайство следствия полностью удовлетворил.

Любовь Кузьменок прошла путь от стажера до первого заместителя прокурора Новосибирской области — в 2014 году на должность ее назначил тогдашний глава надзорного ведомства Юрий Чайка. Пост генерала «почетный работник прокуратуры» Кузьменок занимала четыре года. В отставку она подала в начале октября 2018 года, когда вся облпрокуратура оказалась в центре громкого скандала. По некоторым данным, незадолго до этого в Генпрокуратуру в Москву были срочно вызваны она и ее непосредственный начальник, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев. Причем облпрокурор в столицу тогда якобы не поехал, поскольку находился в отпуске, но вскоре он подал рапорт об увольнении. А с Любовью Кузьменок в центральном аппарате надзорного ведомства, по некоторым данным, состоялся крайне неприятный разговор, после которого и ей было предложено написать заявление об уходе, что она и сделала. Почти одновременно в Новосибирск приехала комиссия Генпрокуратуры РФ из полутора десятков проверяющих. По результатам ее работы были наказаны три десятка сотрудников местной прокуратуры.

О Любови Кузьменок ничего не было слышно, пока несколько месяцев назад прокуратуру Новосибирской области не потряс новый коррупционный скандал, ставший отголоском отставок четырехлетней давности. Как сообщал “Ъ”, по обвинению во взяточничестве были задержаны и водворены в СИЗО бывший прокурор региона Владимир Фалилеев и его заместитель Андрей Турбин, обвиняемые в получении взяток от представителей крупного ТЦ за освобождение от проверок и общее покровительство. По предварительным данным, еще одним фигурантом этого дела является и заочно арестованная в среду в Москве Любовь Кузьменок. В ее окружении “Ъ” неофициально подтвердили, что она несколько месяцев назад уехала в одну из стран Евросоюза.

Константин Воронов, Новосибирск; Сергей Сергеев