Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодарском крае с 12 декабря запретят запуски беспилотников

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года», согласно которому в регионе вводится временный запрет на использование гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Ограничительная мера начинает действовать 12 декабря. Запрет не распространяется на запуски квадрокоптеров, если их осуществляют сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, подведомственных им организаций, а также структур, выполняющих государственный оборонный заказ. Ограничение использования беспилотников в Краснодарском крае вводится для обеспечения общественной безопасности и усиления охраны общественного порядка в регионе.

О том, как курский аэродром был атакован БПЛА,— в материале «Ъ».

Анна Перова, Краснодар

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...