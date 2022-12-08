В Краснодарском крае с 12 декабря запретят запуски беспилотников

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года», согласно которому в регионе вводится временный запрет на использование гражданских беспилотных летательных аппаратов.

Ограничительная мера начинает действовать 12 декабря. Запрет не распространяется на запуски квадрокоптеров, если их осуществляют сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, подведомственных им организаций, а также структур, выполняющих государственный оборонный заказ. Ограничение использования беспилотников в Краснодарском крае вводится для обеспечения общественной безопасности и усиления охраны общественного порядка в регионе.

О том, как курский аэродром был атакован БПЛА,— в материале «Ъ».

Анна Перова, Краснодар