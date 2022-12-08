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Коммерсантъ FM
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Украинские силовики провели обыски в монастырях УПЦ в Житомирской области

В трех объектах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) в Житомирской области производились обыски. Они затронули женский монастырь Афонской иконы Божией Матери в поселке Чоповичи, его скит и мужской монастырь Овручско-Коростенской епархии Казанской иконы Божией Матери.

«В Житомирской области продолжаются контрразведывательные мероприятия СБУ на объектах Украинской православной церкви»,— говорится в сообщении Службы безопасности Украины в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Целью обысков называется «выявление и противодействие подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде». Утверждается, что следственные мероприятия нужны «для исключения использования аффилированных с центрами влияния в России религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от возможных провокаций и террористических актов».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО о мерах в отношении религиозных организаций. Они предусматривают введение санкций, а также разработку законопроекта о запрете «аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций». На этом фоне в объектах УПЦ несколько недель проводятся обыски, а в Верховную раду внесен законопроект, который позволит отобрать имущество УПЦ.

Леонид Уварчев

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