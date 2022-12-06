В Раду внесен законопроект, который позволит отобрать имущество у УПЦ

Депутаты от «Слуги народа» и «Евросолидарности» внесли в Верховную раду Украины законопроект, упрощающий переход храмов в переподчинение другой религиозной общине. В частности, для этого нужно будет собрать меньше голосов членов общины. Также запрещено передавать госимущество бесплатно или в аренду религиозным организациям, связанным с Россией, сообщает «Страна.ua».

В числе положений законопроекта:

решение о переходе храма в переподчинение другой религиозной общине принимается не менее чем двумя третями присутствующих членов собрания религиозной общины (сейчас надо было две трети от количества членов общины, также они должны были поставить свою подпись);

государство признает право религиозного управления на его подчиненность в канонических и организационных вопросах любым действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам, кроме иностранных, чья деятельность запрещена в стране;

запрет на передачу государственного или коммунального имущества в бесплатное использование или аренду религиозным организациям, которые связаны с государством, «осуществившим военную агрессию против Украины» и (или) временно оккупировавшим часть ее территории.

В мае Украинская православная церковь (УПЦ) объявила о полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ). В ноябре в Раде зарегистрировали законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины. СБУ с прошлого месяца провела «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре, обыски в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре, а также на объектах УПЦ в трех областях. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, аффилированных с Россией.

Об отношениях РПЦ и УПЦ читайте в материале «Ъ» «Московская отповедь».

Лаура Кеффер