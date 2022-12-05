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Коммерсантъ FM
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СБУ проводит проверки на объектах УПЦ в Полтавской области

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что проводит контрразведывательные мероприятия на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Полтавской области. Речь идет о Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархий, а также епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.

В сообщении ведомства в Telegram сказано, что мероприятия проводят совместно с национальной полицией в рамках «противодействия взрывной деятельности российских спецслужб» на Украине, в том числе для защиты населения от провокаций и терактов. Правоохранительные органы осматривают территории и помещения «для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению».

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, аффилированных с Россией. В ноябре СБУ провела «контрразведывательные мероприятия» в Киево-Печерской лавре, обыски в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре, а также на объектах УПЦ в трех областях Украины.

Об отношениях РПЦ и УПЦ читайте в материале «Ъ» «Московская отповедь».

Лаура Кеффер

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