Полковник выбрал Bosch

Как стало известно «Ъ», арестованный по обвинению в получении взятки полковник Иван Мертвищев, ответственный за призыв на военную службу сотрудник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) вооруженных сил, полностью признал свою вину, не став обжаловать избранную ему меру пресечения. При этом офицер настаивает, что получил стиральную машинку Bosch WHA122W1BL не в виде взятки, а в результате мошенничества. Если в Следственном комитете России (СКР) согласятся с военным, он получит гораздо меньший срок, возможно даже в виде штрафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полковник Мертвищев был задержан сотрудниками ФСБ у дома на улице Твардовского, куда ему привезли предполагаемую взятку — стиральную машину Bosch WHA122W1BL, купленную в ее самой дорогой комплектации за 72 тыс. 130 руб. («Ъ» сообщал об операции силовиков 22 ноября).

Взяткодатель, один из столичных военкомов, действовал в рамках оперативного эксперимента, поэтому его освободили от уголовной ответственности.

Полковнику Мертвищеву же 517-й военный следственный отдел СКР вменил совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 (получение взятки, сопряженное с вымогательством) УК РФ. Свою вину военнослужащий полностью признал, поэтому в 235-м гарнизонном военном суде Москвы следствие ходатайствовало о его определении под домашний арест. Адвокаты и надзирающий прокурор требование следствия поддержали.

В соответствии с постановлением суда полковнику было запрещено не только покидать пределы своего жилища и пользоваться любыми средствами связи (за исключением чрезвычайных ситуаций), но и общаться с должностными лицами Министерства обороны, в число которых входит военком, давший на него показания.

За взятку в виде стиральной машины, модель которой указал сам полковник, он обещал военкому проявить к нему лояльное отношение во время служебной проверки, а также оказать общее покровительство.

Поскольку у заявителя и так все было хорошо на службе, он предпочел сотрудничество с ФСБ, чем с вымогателем из ГОМУ ГШ.

По данным источников «Ъ», обвиняемый полковник и его защитники рассчитывают, что дело будет переквалифицировано на мошенничество (ст. 159 УК), а поскольку Мертвищев впервые привлекается к уголовной ответственности, то его уголовное преследование может закончиться судебным штрафом, а не сроком и штрафом, как это предусмотрено ст. 290 УК.

Николай Сергеев