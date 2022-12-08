Заволжский завод расширит производство деревянных домов

ООО «Заволжский деревообрабатывающий завод» (Zavdoz, Нижегородская область) готовит к запуску новую линию производства деревянных домов из клееного бруса. Это позволит на четверть увеличить мощность предприятия, в среднем до 300 домокомплектов в год, сообщили в пресс-службе компании.

Инвестиции в проект составили 50 млн руб. собственных и заемных средств. Оборудование для нового цеха закупили в Германии.

Первую партию бруса объемом 2 тыс. кубов, изготовленного на новой площадке, отправят в Казахстан, договор с новыми партнерами заключили в середине ноября. Компания поставляет домокомплекты и в другие страны – Армению, Сербию, Белоруссию, планируется выход на рынки Турции и Египта. Принимаются заказы и от физических лиц.

Заволжский ДОЗ работает с 1947 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», как ООО «ГК Заволжский ДОЗ» компания зарегистрирована с 2015 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., основной вид деятельности – оптовая торговля лесоматериалами и стройматериалами. Генеральный директор – Игорь Леонов, бенефициар – Виктор Кузнецов. По итогам 2021 года доход компании составил 76 млн руб.

Анастасия Еремина