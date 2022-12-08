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Коммерсантъ FM
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«Парк занимает более 70% территории»

Светлана Бардина — об инфраструктуре жилого комплекса от MR Group

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о концепции «вертикального города» в «Павелецкая Сити».

Фото: MR Group

Фото: MR Group

При подборе нового жилья покупатели все чаще обращают внимание на такие детали, как отделка, виды, качество благоустройства и финансовые инструменты. Они стали важным фактором для покупки квартиры. Оптимальный микс ключевых преимуществ становится причиной выбора — именно это позволяет жилому комплексу «Павелецкая Сити» удерживать лидерство по продажам среди проектов бизнес-класса столицы.

Проект жилых небоскребов от девелоперов MR Group в партнерстве с Level Group возводится в шаговой доступности от трех станций метро: «Павелецкая», «Серпуховская» и «Тульская». Покупатели могут выбирать из многообразия планировок. Представлено более 120 решений — мало где есть такой выбор. Все квартиры предлагаются с предчистовой отделкой по высоким стандартам MR Base — от студий до просторных пентхаусов с террасами.

Не оставляет равнодушными и насыщенная собственная и окружающая инфраструктура жилых небоскребов. На территории проекта «Павелецкая Сити» предусмотрены кафе и рестораны, бьюти- и фитнес-центры. И, что немаловажно, собственные школа и детский сад. Уникальной концепцией «вертикального города» предусмотрено все для комфортной жизни, включая просторный приватный двор с детскими и спортивными площадками и прогулочными дорожками. Парк занимает более 70% территории. И все это в самом центре города рядом с тремя вузами, театрами, музеями и крупными торговыми центрами.

В проекте на сегодняшний день действуют специальные условия по ипотеке от ведущих банков со ставкой 0% на три года. Например, ежемесячный платеж при покупке двухкомнатной квартиры площадью 56 кв. м составит от 50 тыс. руб. Стоимость квартир начинается от 12,5 млн руб. А при покупке просторных лотов выгода может составить почти 16 млн руб.

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