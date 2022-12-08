Хинштейн: Wildberries снял с продажи «откровенную ЛГБТ-литературу»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что после его обращения к руководству ритейлера Wildberries все книги, которые относятся к категории ЛГБТ-литературы, были сняты с продажи. Аналогичный запрос депутат пообещал сделать и в сервис Avito.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«После моего обращения Wildberries снял с продаж откровенную ЛГБТ-литературу. На очереди — Avito»,— написал чиновник в своем Telegram-канале. Ранее сегодня он обратился к подписчикам своего канала с призывом сообщать о нарушениях закона об ЛГБТ-пропаганде.

Как убедился «Ъ», теперь на маркетплейсе действительно отсутствуют наиболее популярные произведения, в которых поднимаются темы нетрадиционных сексуальных отношений и проблем представителей ЛГБТ-сообщества. К примеру, на Wildberries больше нельзя купить роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» (ЛВПГ) или какие-либо книги, выпущенные издательством Kolonna publications.

Ранее Александр Хинштейн сообщил об удалении ЛВПГ с маркетплейса Ozon. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в стране, что позволило властям требовать изъятия из продажи определенных литературных произведений.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Из всех зол Дума выбрала гейшее».

Андрей Сапожников