Ozon убрал из продажи «Лето в пионерском галстуке» по просьбе Хинштейна

Председатель комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») рассказал, что по его просьбе маркетплейс Ozon убрал из продажи ряд книг, в том числе «Лето в пионерском галстуке». По мнению депутата, в них содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Господин Хинштейн является одним из авторов закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

«Один из крупнейших цифровых маркетплейсов — Ozon — сегодня удалил из продажи книги, пропагандирующие ЛГБТ, включая печально известное "Лето…". Это произошло сразу после того, как я обратился к руководству компании с требованием исполнить наши законы о запрете ЛГБТ-пропаганды»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

О продаже этих книг на Ozon, по словам депутата, ему сообщили подписчики. «Вновь призываю сообщать мне о подобных случаях. Буду реагировать незамедлительно. Только сообща мы сможем навести порядок»,— добавил он.

В пресс-службе Ozon сообщили «Ъ», что маркетплейс всегда выполняет требования законодательства в отношении продажи запрещенных товаров. Компания введет мониторинг соответствующей продукции и скрывает ее от покупателей при наличии нарушений.

«Для рынка это новые требования, поэтому критерии блокировки сейчас обсуждает вся отрасль в тесном взаимодействии с госорганами. На этой стадии неизбежны разные трактовки и корректировки системы модерации контента»,— отметили представители маркетплейса.

5 декабря президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, пропаганду педофилии, а также на распространение информации, способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол.

Для определения книг с ЛГБТ-тематикой интернет-издательство Ridero запустило проверку своей библиотеки нейросетью. Впоследствии эти издания намерены снять с продажи.

Издательство Popcorn Books изменило обложки ЛГБТ-романов у себя на сайте. Теперь они упакованы в темную непрозрачную пленку, на которой написано только название книги и имя автора.

25 ноября, книжный интернет-магазин «Лабиринт» заявил о временной приостановке продажи ряда товаров. На сайте магазина уточнялось, что «Лабиринт» проводит анализ содержания книг «на предмет наличия в них запрещенной к распространению информации».

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Из всех зол Дума выбрала гейшее».

Милена Костерева