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Коммерсантъ FM
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«ЛитРес» уберет из продажи книги с описанием нетрадиционных сексуальных отношений

Библиотека электронных и аудиокниг «ЛитРес» снимет с продажи книги, в которых авторы подтвердят описание нетрадиционных сексуальных отношений, поскольку ответственность по закону о ЛГБТ-пропаганде будет нести сервис и правообладатель. Компания вернет книги на полки, если авторы изменят текст.

«На прошлой неделе они получили от нас письма с просьбой проверить свои произведения на предмет пропаганды ЛГБТ. Все книги, по которым правообладатели подтвердят наличие ЛГБТ-пропаганды, будут сняты с продажи единовременно»,— сказала директора департамента по развитию контента «ЛитРес» Евгения Селиванова (цитата по ТАСС).

В пресс-службе компании сообщили, что авторам предложили отредактировать текст, который может содержать пропаганду нетрадиционных отношений. «В случае, если ответ от автора не будет получен, мы самостоятельно проанализируем текст и примем решение по дальнейшей продаже книги на сайте»,— сказали в компании.

Некоторые произведения уже сняли с продажи, сообщили в пресс-службе. На данный момент число таких книг не более 1%. О готовности снять книги с ЛГБТ-пропагандой с продажи «ЛитРес» объявил 24 ноября. В этот же день «Лабиринт» убрал с продажи такую литературу. В частности, в разделе «Молодежная литература» сняли более 200 книг.

Президент России Владимир Путин подписал 5 декабря закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России. В частности, ответственность предусмотрена за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в книгах.

О законе читайте в материале «Ъ» «Из всех зол Дума выбрала гейшее».

Полина Собакина

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