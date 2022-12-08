Пострадавший при взрыве на Кузнецова умер

Пострадавший при взрыве бытового газа в доме на улице Кузнецова мужчина скончался. Информацию подтвердили в ярославском департаменте здравоохранения и фармации.

Взрыв произошел утром 5 декабря в Ленинском районе Ярославля, в результате чего пострадал 40-летний мужчина. Более двух дней он находился в реанимации в тяжелом состоянии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что взрыв газа произошел именно в квартире пострадавшего по причине самовольной эксплуатации газового оборудования. Глава региона рассказывал, что мужчина был хорошим знакомым хозяйки взорвавшейся квартиры, которого она пустила пожить.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека). Как отметили в Ярославском СК, повторной переквалификации дела не будет.

Алла Чижова

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