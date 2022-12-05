Причиной взрыва дома в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования

Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что причиной взрыва газа в доме на улице Кузнецова в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования. В результате взрыва пострадала одна квартира. Сейчас угрозы обрушения нет.
«Поставил задачу как можно скорее возобновить в доме тепло- и газоснабжение. Сейчас работаем над тем, чтобы уже к вечеру большинство жителей 5-го дома по улице Кузнецова вернулись в свои квартиры. Специалисты обследуют перекрытия - опасения вызывает первый подъезд. Сотрудники МЧС заверили, угрозы обрушения нет. Безопасность жителей на первом месте, поэтому ждем официального заключения»,— сообщил мэр города Артем Молчанов.
Сейчас эвакуированные жители дома находятся в пункте временного размещения — в ДК им. Добрынина. Для них подготовлено горячее питание, работают медпункт и психологи.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле в доме на улице Кузнецова произошел взрыв бытового газа. В результате повреждено перекрытие и балкон, один человек пострадал, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Михаил Евраев поручил провести дополнительные проверки использования газового оборудования.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ярославского СК Анатолию Щурову представить доклад об обстоятельствах травмирования граждан.