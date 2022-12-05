Причиной взрыва дома в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования

Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что причиной взрыва газа в доме на улице Кузнецова в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования. В результате взрыва пострадала одна квартира. Сейчас угрозы обрушения нет.

«Поставил задачу как можно скорее возобновить в доме тепло- и газоснабжение. Сейчас работаем над тем, чтобы уже к вечеру большинство жителей 5-го дома по улице Кузнецова вернулись в свои квартиры. Специалисты обследуют перекрытия - опасения вызывает первый подъезд. Сотрудники МЧС заверили, угрозы обрушения нет. Безопасность жителей на первом месте, поэтому ждем официального заключения»,— сообщил мэр города Артем Молчанов.

Сейчас эвакуированные жители дома находятся в пункте временного размещения — в ДК им. Добрынина. Для них подготовлено горячее питание, работают медпункт и психологи.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле в доме на улице Кузнецова произошел взрыв бытового газа. В результате повреждено перекрытие и балкон, один человек пострадал, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Михаил Евраев поручил провести дополнительные проверки использования газового оборудования.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ярославского СК Анатолию Щурову представить доклад об обстоятельствах травмирования граждан.

Алла Чижова