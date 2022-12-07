Отсидит на СВО

Никулинский райсуд Москвы признал мошенниками, вымогателями и похитителями шестерых предполагаемых сообщников бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева. Все они получили пусть и небольшие, но реальные сроки, а сам экс-полпред — отсрочку приговора. Господин Цицулаев сейчас лечится в Грозном, готовясь отправиться на СВО. В суде “Ъ” сообщили, что он по-прежнему находится в розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-полпред главы Чечни на Украине Рамзан Цицулаев

Фото: Грозный Информ Экс-полпред главы Чечни на Украине Рамзан Цицулаев

Фото: Грозный Информ

Судья Алексей Бобков, можно сказать, отчасти согласился с мнением гособвинителя, дав самый большой срок Алексею Андрееву. Вымогательство и похищение человека (ст. 126 и 163 УК РФ) он совершил, будучи оперативником московского, а затем — главного управления угрозыска МВД РФ. При этом вместо запрошенного прокуратурой 13-летнего срока суд дал экс-полицейскому лишь восемь лет строгого режима. Еще один бывший сотрудник МУРа Владимир Ольшанский и вовсе отправился после приговора домой. Ему дали год и два месяца колонии-поселения за незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ), а материалы уголовного дела по обвинению в вымогательстве и похищении суд вернул прокуратуре для устранения препятствующих вынесению приговора недостатков. Поскольку отмеренный ему срок господин Ольшанский уже отбыл под арестом, претензий к нему у правоохранителей больше не возникло.

Отставной сотрудник ФСБ Игорь Марин приехал на оглашение приговора с вещами, но, как оказалось, напрасно. Суд признал его виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), однако назначил два с половиной года общего режима, уже отбытые под следствием и судом. Реальные сроки получили предполагаемые сообщники Рамзана Цицулаева, братья Хаважи и Магомедсалех Мадаевы, участвовавшие, как было установлено судом, во всех преступлениях группы. Их отправили в колонии строгого режима на семь с половиной лет. Наконец, четыре года получил Евгений Нагорнев, оказавший похитителям помощь, а еще трое подсудимых не получили ничего. Это предполагаемый организатор группы, экс-полпред Чечни на Украине Рамзан Цицулаев, а также его помощники Мансур Солталиев и Джамбулат Мадаев. В минувшем октябре все трое перестали ходить на заседания, и судья Алексей Бобков объявил их в розыск.

Куда делись обвиняемые Мадаев и Солталиев, так и осталось тайной, а вот отсутствие господина Цицулаева в процессе его защитник Мохаммед-Ареф Бекаев объяснил болезнью, вылечив которую подзащитный во главе отряда из 70 человек собрался участвовать в СВО. Аргументы не произвели на суд никакого впечатления.

Как пояснил “Ъ” официальный представитель Никулинского райсуда Александр Арбузов, трое отсутствующих подсудимых по-прежнему находятся в розыске.

По данным следствия, в 2014 году основатель и владелец платежной системы Delta Key Андрей Новиков попросил Рамзана Цицулаева помочь вернуть 109 млн руб., которые, по его версии, похитил специалист по обналичке Али Закриев. Господин Цицулаев, как утверждает обвинение, привлек к выколачиванию долга четырех своих земляков, двух полицейских и водителя. Бригада похитила обнальщика и вынудила его написать долговую расписку на соответствующую сумму.

После того как Али Закриев написал заявление о вымогательстве, в ГСУ СКР по Москве возбудили уголовное дело, однако охрана не дала задержать Рамзана Цицулаева в ресторане «Золотое кольцо». Впоследствии некоторым фигурантам добавили обвинения в незаконном обороте оружия и мошенничестве.

Сергей Машкин