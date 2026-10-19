«Главная интрига в том, кто получит долю в пироге куда большего размера»

Еще одно важное изменение — в распределении средств. Сейчас примерно 60% получают люди и 40% владельцы капитала (будь то предприятия или технологии). Это соотношение, вероятно, изменится, и при экстремальном сценарии люди получат только 45 центов с каждого доллара. И это при растущей невероятными темпами экономике. Пока это скорее размышления на тему возможного развития событий. Авторы признают, что модель не учитывает многие факторы, например, политику государства. Но главная интрига в итоге не в том, что нейросети заменят людей, а в том, кто получит долю в пироге куда большего размера.