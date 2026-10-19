«Главная интрига в том, кто получит долю в пироге куда большего размера»
Яна Лубнина — о вкладе ИИ в экономику
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Выиграют те, кто работает не головой, а руками, — это один из главных выводов экономистов Anthropic, которые построили прогноз развития ситуации к 2030 году. В основе анализа лежит идея о том, что любая профессия состоит из набора задач: одни из них ИИ усилит, другие заберет на себя целиком, а третьи не заденет. Постричь человека или ухаживать за пациентами больницы он не сможет. Появятся и новые задачи, например, проверять, как искусственный интеллект сортирует больных при поступлении в медучреждение.
Исследование рассматривает экономику США и три сценария: умеренный, средний и экстремальный. Первый, скромный сценарий сравнивает эффекты от искусственного интеллекта с интернетом. ВВП при этом в 2030 году окажется выше, чем был бы без ИИ, всего на 1,5%.
В среднем или значительном сценарии искусственный интеллект уже сможет выполнять половину умственной работы, хотя будет применяться не везде. Экономика при этом вырастет вдвое быстрее обычного, +8%.
В экстремальном сценарии искусственный интеллект окажется продуктивнее человека в вопросах интеллектуального труда. Рост экономики тогда достигнет 15% в год. Зарплаты вырастут в любом случае, но неравномерно, полагает Anthropic. Доход работников умственного труда при реализации среднего сценария будет стоять на месте. Бенефициары изменений — те, кто трудится руками, работает физически: строители, электрики, медсестры могут оказаться очень востребованными на таком рынке.
Еще одно важное изменение — в распределении средств. Сейчас примерно 60% получают люди и 40% владельцы капитала (будь то предприятия или технологии). Это соотношение, вероятно, изменится, и при экстремальном сценарии люди получат только 45 центов с каждого доллара. И это при растущей невероятными темпами экономике. Пока это скорее размышления на тему возможного развития событий. Авторы признают, что модель не учитывает многие факторы, например, политику государства. Но главная интрига в итоге не в том, что нейросети заменят людей, а в том, кто получит долю в пироге куда большего размера.