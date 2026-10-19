США обязали ведомства удалить DeepSeek и сервисы на базе китайского ИИ

В уведомлении отмечается, что из закупок федеральных гражданских ведомств исключат продукты и услуги Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. По версии министерства, модели DeepSeek представляют собой «множественные векторы угроз». Оно допустило, что использование продукта «может привести к передаче конфиденциальных данных в КНР, если он используется сотрудниками правительства США или поставщиками». Сами модели могут содержать вредоносное ПО или другие «уязвимости безопасности», утверждает министерство.