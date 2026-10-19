Рядом с вокзалом в центре Сочи загорелся двухэтажный дом

На месте пожара работают 49 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. В местных пабликах опубликованы видео, из которых можно понять, что пожар произошел на улице Роз, недалеко от железнодорожного вокзала в центре Сочи. Рядом находится заведение общепита «Джекичан». В МЧС не сообщают, где находится очаг возгорания — в жилом или коммерческом помещении.