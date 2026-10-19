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Выпуск газеты №193/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Происшествия

Рядом с вокзалом в центре Сочи загорелся двухэтажный дом

Пожар в двухэтажном частном доме произошел в Сочи, пострадавших нет, эвакуировано три человека, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Площадь возгорания составила 300 кв. м.
На месте пожара работают 49 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. В местных пабликах опубликованы видео, из которых можно понять, что пожар произошел на улице Роз, недалеко от железнодорожного вокзала в центре Сочи. Рядом находится заведение общепита «Джекичан». В МЧС не сообщают, где находится очаг возгорания — в жилом или коммерческом помещении.
Анна Перова, Краснодар
Пожары в России
Сочи

Авторы

  • Анна Перова
    Анна Перова
    собственный корреспондент