Комиссия ушла в песок

Заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США, которое должно было пройти 29 ноября — 6 декабря в Каире, неожиданно сорвалось. В посольстве США в РФ “Ъ” в понедельник сообщили, что «Россия в одностороннем порядке отложила встречу и заявила, что предложит новые даты». В МИД РФ “Ъ” подтвердили информацию о переносе консультаций. На них стороны планировали обсудить взаимные претензии в рамках этого ключевого двустороннего договора в сфере безопасности, прежде всего вопрос о возобновлении инспекций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Российская сторона проинформировала Соединенные Штаты о том, что она в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты»,— сообщили “Ъ” в американском посольстве в Москве.

В МИД РФ “Ъ” подтвердили, что «ранее запланированная в Каире (29 ноября — 6 декабря) сессия двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ в указанные даты не состоится», добавив, что «мероприятие переносится на более поздний срок». Причину переноса в российском внешнеполитическом ведомстве не назвали.

Между тем с переговорами в Каире многие наблюдатели связывали определенные надежды.

Заседание консультативной комиссии — первое с начала российской военной операции на Украине — означало бы, что, несмотря на жесткую конфронтацию, РФ и США готовы обсуждать вопросы в сферах общих интересов, в данном случае в области контроля над вооружениями.

О том, что встреча обсуждается, в сентябре—октябре неоднократно говорили российские и американские официальные лица. 8 ноября “Ъ” сообщил, что она может впервые пройти в Ближневосточном регионе. Ранее подобные мероприятия проводились в Женеве. Однако Москва более не считает Швейцарию, присоединившуюся к большей части введенных в отношении РФ западных санкций, нейтральным государством и не хочет осуществлять на ее территории контакты с третьими сторонами.

В итоге в качестве новой площадки для проведения заседания комиссии в рамках ДСНВ был выбран Каир. Российскую делегацию дипломатов и военных должен был возглавить замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.

ДСНВ был подписан президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге (и вступил в силу 5 февраля 2011 года). Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои стратегические наступательные вооружения так, чтобы через семь лет после его вступления в силу (и в дальнейшем) их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ. Договор предусматривает регулярный обмен данными и взаимные инспекции. В феврале 2021 года он был продлен еще на пять лет. В последний раз консультативная комиссия, в рамках которой должны обсуждаться всевозможные аспекты выполнения договора, собиралась очно в Женеве в октябре 2021 года. По договору комиссия должна собираться дважды в год. Инспекции по ДСНВ приостановлены с начала 2020 года. По договору их может быть до 18 в год у каждой из сторон.

Для американцев вопрос об инспекциях сейчас самый важный. В рамках ДСНВ предусмотрены регулярные взаимные проверки на базах межконтинентальных баллистических ракет, базах стратегических подводных лодок и авиабазах стратегической авиации, а также в местах загрузки, складирования, ремонта. С 2011 по 2020 год сторонами было осуществлено 328 таких проверок. С 2020 года они по обоюдному согласию не проводились из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Однако летом 2022 года Вашингтон, по словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, уведомил Москву о планах «в явочном порядке» прислать своих инспекторов в РФ, что российская сторона расценила как «откровенную провокацию». После этого Россия официально объявила о приостановке инспекций в рамках ДСНВ (см. “Ъ” от 10 августа). При этом из комментария Сергея Рябкова следовало, что одним из препятствий для возобновления инспекций стала жесткая конфронтация между РФ и США из-за Украины. «Речь об отсутствии по вине Запада нормального авиасообщения, игнорировании наших обращений о подтверждении возможности пролета наших самолетов с инспекторами через воздушное пространство транзитных стран, визовых проблемах при транзите, трудностях с осуществлением платежей за услуги в ходе инспекций»,— пояснял он тогда.

США с тех пор неоднократно заявляли о желании возобновить взаимные проверки: в Вашингтоне интересуются в том числе новейшими российскими комплексами вооружений, подпадающими под ДСНВ. Россия, в свою очередь, давала понять, что готова обсудить этот вопрос, но только если ее озабоченности будут сняты.

Судя по недавней публикации бывшей главы американской делегации на переговорах по заключению ДСНВ Роуз Геттемюллер, ныне преподающей в Стэнфордском университете, по некоторым аспектам сторонам удалось достичь прогресса.

«В течение нескольких месяцев руководители двусторонней консультативной комиссии поддерживали негласные контакты. Вопрос за вопросом они работали над внедрением процедур и протоколов, которые позволили бы возобновить инспекции в рамках ДСНВ,— написала она в статье для The Bulletin of the Atomic Scientists 23 ноября.— Например, поскольку коммерческие рейсы между Россией и Соединенными Штатами были приостановлены после вторжения РФ на Украину, им пришлось принять меры для обеспечения поездок российских инспекторов в Соединенные Штаты и наоборот». Роуз Геттемюллер выразила надежду, что успех консультаций в Каире позволит сторонам заложить основу для возврата к обсуждению более глобальных проблем, в том числе договора, который мог бы заменить ДСНВ после его истечения в 2026 году.

Действующие официальные лица РФ и США о прогрессе в урегулировании визово-логистических трудностей, однако, пока не сообщали.

У Москвы тоже есть претензии к Вашингтону в рамках ДСНВ — они касаются вопроса о необратимости конверсии выводимых из засчета вооружений. После очередного обмена суммарными данными в МИД РФ в октябре отметили, что заявленное США количество имеющихся у них стратегических наступательных вооружений не учитывает 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н, который объявлен американской стороной переоборудованным, и засчитываемые за ними ядерные боезаряды, 56 пусковых установок БРПЛ Trident II, а также четыре шахтные пусковые установки МБР, предназначенные для обучения, переименованные в «учебные шахты». В ведомстве усомнились в том, что эти единицы действительно были приведены американской стороной «в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения».

Вместе с тем вопрос о возможной обратимости конверсии обсуждается Москвой и Вашингтоном уже не один год. В ходе предыдущих консультаций стороны уже вроде даже вышли на взаимоприемлемые решения, реализовать которые на практике, однако, судя по всему, пока не удалось. Как бы то ни было, эта проблема при наличии политической воли тоже представляется решаемой.

Вопрос в том, как долго стороны готовы признавать договор отвечающим их национальным интересам без снятия этих вопросов.

В США, к примеру, в последнее время все активнее настаивают на том, что по ДСНВ у них есть право регулярно проверять российские стратегические объекты и без возобновления инспекций эффективность этого договора сомнительна. Звучат уже и предположения, что Россия не пускает американских инспекторов, потому что что-то скрывает. После несостоявшегося заседания консультативной комиссии в Каире таких голосов, вероятно, будет больше.

«Главный вопрос сейчас в том, как отреагирует американская сторона,— заявил “Ъ” старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Андрей Баклицкий.— Несмотря на отсутствие инспекций в последние два года, администрация Джо Байдена подтверждала, что Москва полностью выполняет свои обязательства по ДСНВ, и называла вопрос возобновления инспекций техническим». США, по словам эксперта, могут продолжить этот курс и пытаться урегулировать разногласия на рабочем уровне, а могут и обвинить Россию в невыполнении договора.

В понедельник вечером телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента сообщил, что американская сторона «готова перенести заседание комиссии на любые кратчайшие сроки». «Продолжение инспекций — приоритет для поддержания договора в качестве инструмента стабильности»,— заявили во внешнеполитическом ведомстве США.

Елена Черненко