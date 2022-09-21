Таможня выпускает пар

Бизнес импортеров популярных одноразовых электронных средств доставки никотина (ЭСДН) серьезно осложнился. Таможенные органы начали требовать от компаний, помимо уплаты акциза за устройство, выплатить акциз за содержащуюся жидкость. Участники рынка обжалуют действия таможни в суде, но юристы считают шансы на успех невысокими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Крупный дистрибутор ЭСДН Babylon Vardex Group обратился в арбитражный суд Москвы с заявлениями о признании незаконными действий Центральной акцизной таможне (ЦАТ), в том числе решений о классификации товаров. Определения опубликованы в картотеке дел. Главный юрист ООО «Бабилон» Артем Шевелин пояснил, что таможенные органы помимо уплаченного акциза на устройство потребовали оплатить акциз на жидкость, которым пропитан испаритель. Требования касаются товара, ввезенного в 2020–2022 годах, их размер не раскрывается. Предварительные заседания по искам назначены на сентябрь—октябрь.

В Babylon Vardex Group входит сеть магазинов Babylon Vapeshop, в ассортименте — устройства NOQO, Pons, HQD, Phix, myBlu и др. Основной собственник — Сергей Бронецкий, следует из ЕГРЮЛ. Он также выступает совладельцем «Интернэшнл Тобакко Групп» и «Интернэшнл Тобакко Групп Волга» — бывших российских структур британского табачного концерна Imperial Brands (бренды Davidoff, West, Jade, P&S и пр.).

Как поясняют в Союзе предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ), одноразовые ЭСДН облагаются акцизом по ставке 62 руб. за устройство. Но, следуя письму Минфина от 27 июля 2022 года, где жидкость для ЭСДН названа отдельным подакцизным товаром, таможенные органы стали требовать от поставщиков одноразовых ЭСДН уплаты и акциза на содержимое, указывают в СПИНИ. Размер требований там оценивают в «миллиарды рублей». В ЦАТ заявили “Ъ”, что проводят мероприятия по таможенному контролю в отношении ЭСДН в соответствии с таможенным законодательством. В Минфине подтвердили, что жидкость для ЭСДН подлежит обложению акцизом вне зависимости от реализации в комплекте ЭСДН или отдельно.

В СПИНИ отмечают, что комбинированный акциз для одноразовых ЭСДН только планируется ввести: соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении в этом сентябре. В документе ставка акциза на этот год установлена в 62 руб. за устройство плюс 17 руб. за 1 мл жидкости. Многоразовые ЭСДН, такие как Logic, glo и др., уже облагаются комбинированным акцизом, включая 62 руб. за устройство плюс 17 руб. за 1 мл жидкости. Директор департамента по правовым вопросам BAT (бренд glo) Олег Барвин отмечает, что необходимо сформировать единое понимание налоговых правил, чтобы предотвратить потери бюджета и обеспечить равные конкурентные условия. Кроме того, значительная часть вейп-продукции завозится нелегально и с нее вообще не платится акциз, добавляет он.

Директор СПИНИ Дмитрий Владимиров указывает, что давление на крупных игроков только «вдавливает рынок в огромную серую зону», делая легальный бизнес экономически невыгодным для поставщиков и продавцов. Артем Шевелин считает, что ситуация требует проведения межведомственного совещания для обсуждения вопроса исключения потенциального двойного налогообложения одноразовых ЭСДН до принятия поправок к законодательству.

Руководитель практики таможенного права адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Денис Руденко подсчитал, что при текущих требованиях таможенных органов налоговые платежи импортеров одноразовых ЭСДН могут вырасти в два раза. По его мнению, такая продукция должна облагаться акцизом единожды. Но, добавляет юрист, практику, в том числе судебно-правовую, формирует таможенный орган. Юрист «Алимирзоев и Трофимов» Вильям Мкртычян отмечает тенденцию сокращения количества решений суда в пользу импортеров по спорам об оспаривании декларации на товары. В 2009–2014 годах суды в 80% случаев вставали на сторону декларанта, а по итогам 2021 года — только в 50–60%, указывает он.

Анатолий Костырев