Падение спроса на автомобили с пробегом в России усиливается, превысив в ноябре значение октября. Но с ценами ситуация менее однозначная: ряд участников рынка видят их стабилизацию, но другие фиксируют падение, а иногда и рост. Средняя цена может увеличиваться за счет завезенных в страну фактически новых автомобилей с минимальным пробегом. При этом на рынке по-прежнему не хватает предложений новых машин возрастом до трех лет и ценой до 2 млн руб. Аналитики отмечают, что в текущих нестабильных условиях ликвидность предложения в целом снижается, и ожидают снижения цен на фоне сезонного падения спроса в декабре—январе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Спрос на подержанные автомобили в РФ в ноябре снизился на 11% к предыдущему месяцу, после того как в октябре сократился на 8% к сентябрю, подсчитали в автомобильном портале «Дром». Октябрьские данные сходны с динамикой продаж, которую оценивал «Автостат». По его данным, в октябре рынок легковых машин с пробегом составил 437 тыс. штук, что на 23,8% меньше, чем годом ранее, и на 5% хуже результата сентября.

Спрос на подержанные автомобили падает с конца сентября, говорят в «Дроме», но предложение держится примерно на одном уровне, а стоимость пока не снижается. В ноябре средняя стоимость подержанной машины, по данным компании, даже выросла на 2,6% относительно прошлого месяца, составив на 27 ноября 970 тыс. руб. (в октябре — 945 тыс. руб., в сентябре — 967 тыс. руб.). «Автомобили старше 22 лет продаются в среднем за 242 тыс. руб., в возрасте от 14 до 22 лет — за 422 тыс. руб., от 9 до 13 лет — за 751 тыс. руб., от 4 до 8 лет — за 1,4 млн руб. Стать владельцем "трехлетки" можно в среднем за 2,7 млн руб.»,— уточнили в «Дроме».

«По некоторым моделям выборочно есть вымывание (продажа) более недорогих версий, и создается впечатление, что цены даже растут. Но фактически по сравнению, например, с сентябрем стоимость подержанных автомобилей не изменилась»,— говорит директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

Топ-менеджер добавляет, что предложение на вторичном рынке по сравнению с началом осени не расширилось. «Сейчас ожидаемо не хватает "свежих" моделей — возрастом до трех лет и стоимостью 1 млн руб. Предложение по более дорогим моделям, конечно, заметно шире,— поясняет господин Баскаков.— Это можно объяснить как традиционно стабильным спросом именно на бюджетные варианты, так и общим дефицитом во всех сегментах авторынка (в связи с которым, например, уменьшилась роль трейд-ин в пополнении складов дилеров и т. д.)». Но у покупателей сегодня все еще есть выбор, полагает дилер.

Директор по продажам автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Владимир Желобов отмечает, что по дорогим автомобилям (премиум и люкс) цены выросли больше, чем в массовом сегменте, но спрос на них ниже. Стоимость машин до 2 млн руб. стабилизировались, добавляет топ-менеджер. Но в целом цены зависят от того, какова была закупочная стоимость машины, какой игрок рынка и как приобретал ее, уточняет господин Желобов.

В «Авто.ру» допускают, что на ситуацию с ценами влияют в том числе автомобили с минимальным пробегом (по сути, ввезенные по параллельному импорту новые машины), которые активно начали выставляться на продажу как подержанные. По данным портала, средние цены с июня выросли на 10% в основном за счет предложений профессиональных продавцов.

Оценки динамики стоимости подержанных машин в целом серьезно разнятся. Например, «Автостат» подсчитывал, что средняя цена подержанного легкового автомобиля в ноябре упала на 2,5% к октябрю, составив почти 1,2 млн руб. Там объясняли, что свежие и более дорогие машины, «более активно вымываются с рынка».

Ликвидных предложений на вторичном рынке становится все меньше из-за нежелания россиян продавать имеющийся автомобиль в условиях дефицита новых моделей, говорит СЕО автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль. Поэтому, полагает он, цены в сегменте автомобилей с пробегом могут снизиться к концу года. Аналитик «Дрома» Сергей Лагурев согласен, что часть продавцов будет вынуждена снижать цены, поскольку спрос в декабре и январе, как правило, низкий.

Ольга Никитина