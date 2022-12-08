Госкорпорации добавят номеров

На гостиничном рынке Москвы может появиться новый крупный проект. Госкорпорация «Туризм.РФ» рассматривает возможность вложить оценочно 6 млрд руб. в строительство отеля примерно на 500 номеров на месте Басманной больницы в центре Москвы. Участники рынка называют проект несвоевременным, так оборот столичных отелей за девять месяцев 2022 года оказался в полтора ниже, чем до пандемии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как рассказали два источника “Ъ” на туррынке, «Туризм.РФ» может инвестировать в строительство гостиницы на 480–500 номеров на Новой Басманной улице в Москве. Концепцию проекта ранее разработало бюро Ginzburg Architects, следует из материалов на сайте компании. Работа велась по заказу «Туризм.РФ», но до проектной стадии еще далеко, пояснил “Ъ” архитектор Алексей Гинзбург. В «Туризм.РФ» на запрос “Ъ” не ответили.

Для строительства рассматривается 2,3 га, где ранее находилась городская клиническая больница №6. Комплекс зданий бывшей больницы является памятником федерального значения — это построенная в 1779–1791 годах усадьба Никиты Демидова. Местные жители весной 2021 года пытались добиться восстановления работы медучреждения. В Москомстройинвесте пояснили “Ъ”, что градостроительно-земельная комиссия при мэрии еще не рассматривала проект на этом участке.

Для «Туризм.РФ» отель на Новой Басманной может стать одним из первых заметных проектов в Москве. Ранее госкорпорация выступала соучредителем преимущественно региональных проектов. Управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт не видит законодательных препятствий для того, чтобы «Туризм.РФ» выступала единственным инвестором проекта. Хотя юрист обращает внимание на то, что основная цель корпорации все же сводится к привлечению частного капитала. Участок на Новой Басманной, если он находится на балансе городских властей, по словам господина Иккерта, может быть предоставлен для масштабного инвестпроекта по решению мэра Москвы.

Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что найти соинвестора «Туризм.РФ» будет несложно. Затраты на новый качественный отель на Новой Басманной, по его словам, могут составить 5 млн руб. за номер, но при масштабной реконструкции объекта наследия стоимость вырастет до 12 млн руб. за номер. Исходя из этого, общий объем инвестиций в проект может колебаться в диапазоне 2,4–6 млрд руб. Замдиректора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова называет плюсом локации близость к площади трех вокзалов, что привлечет гостей, пользующихся железнодорожным транспортом. Лучше всего здесь, по ее мнению, открыть отель среднего ценового сегмента. В таких гостиницах загрузка сейчас выше, чем в высокобюджетных отелях, но им приходится снижать тариф на размещение, отмечает консультант CORE.XP Анна Сабирова.

Конъюнктура гостиничного рынка Москвы в целом остается непростой для бизнеса. По данным Росстата, доходы коллективных средств размещения в столице в январе—сентябре составили 52,86 млрд руб., что меньше на 13,6% год к году и на 44,6%, чем в допандемийном 2019 году. Выручка сокращается даже без учета инфляции, констатирует зампред совета Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян. По его словам, это во многом вызвано зависимостью рынка Москвы от въездного и делового турпотока.

На этом фоне Роман Еремян сомневается в целесообразности реализации в Москве новых крупных гостиниц, видя риск перепроизводства номеров. Последнее, по словам эксперта, создает проблемы для существующих инвесторов и банков, получивших их в качестве залога по кредиту. Он также сомневается в эффективности вложения средств «Туризм.РФ». Предпосылок для восстановления гостиничного рынка Москвы в ближайшие два-три года, по мнению господина Еремяна, нет: «Этот процесс завязан на возобновление полномасштабного авиасообщения». Хотя Евгения Тучкова настроена более позитивно, указывая, что проект будет реализован не раньше чем через три-четыре года, а к этому времени конъюнктура может измениться.

Александра Мерцалова