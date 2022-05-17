Лотерея раздора

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Крупнейший оператор государственных лотерей «Столото» выступил против законопроекта депутатов «Единой России» о передаче контроля над лотерейным рынком «Единому регулятору азартных игр» (ЕРАИ), который уже занимается букмекерами. Это ограничит возможности участников лотерей в получении выигрышей, может привести к стагнации рынка в целом, считают в «Столото». Авторы инициативы «готовы дискутировать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Принятие законопроекта об изменении регулирования рынка лотерей в России, внесенного в Госдуму 12 мая, приведет к стагнации и уменьшению поступлений целевых отчислений в бюджет, заявили “Ъ” в «Столото». Там обещают в ближайшее время направить свои замечания в Госдуму.

Речь идет о проекте поправок к федеральным законам о госрегулировании азартных игр (№244-ФЗ), о лотереях (№138-ФЗ) и о «Едином регуляторе азартных игр» (ЕРАИ; №493-ФЗ), внесенном депутатами от «Единой России». Он предусматривает расширение полномочий ЕРАИ, который с сентября 2021 года регулирует букмекеров. По проекту, он будет контролировать платежи и целевые отчисления организаторов лотерей и казино, которые должны присоединиться к информсистеме при ЕРАИ, Единому центру учета переводов ставок (ЕЦУПИС).

Действующая система регулирования лотерейного рынка установлена в июле 2014 года: в РФ разрешены только государственные лотереи, организаторами которых выступают Минспорт и Минфин (по новым правилам их заменит ЕРАИ). АО ГСЛ — оператор лотереи Минспорта, «Спортлото» — Минфина. Распространитель лотерейных билетов — АО ТК «Центр» (бренд «Столото»). Все эти компании контролируются холдингом S8 Capital Армена Саркисяна. В 2021 году целевые отчисления от продаж лотерейных билетов под брендом «Столото» на поддержку спорта в бюджет составили 2,6 млрд руб. В марте 2020 года на рынке появился третий оператор лотерей ООО «Спортивные лотереи» (см. “Ъ” от 19 марта 2020 года), но пока не занял заметной доли.

Поправки могут приведут к снижению числа участников лотерей, считают в «Столото», поскольку все они, согласно законопроекту, должны будут перед оплатой заключить договор с ЕЦУПИС, пройти процедуру идентификации, зачислить деньги для оплаты лотерейной ставки на свой счет в системе: «Законопроект предлагает ограничить выплату выигрыша по электронным билетам исключительно на банковский счет участника лотереи, открытый в ЕЦУПИС». Это, по мнению «Столото», разрушит систему выплат выигрышей, при которой участник может получить деньги по билету в любой точке распространения, а не только у организатора, у которого совершил ставку. По оценке компании, усложнение порядка выплат приведет к снижению числа участников лотерей на 70–75%.

Кроме того, новые правила для участников лотерей могут спровоцировать федеральные сети, в которых продаются билеты, «Почту России», X5 Retail Group, «Магнит» и др., отказаться от продажи этой категории товаров, опасаются в «Столото», поскольку они не смогут продавать билеты не зарегистрированным в ЕЦУПИС участникам. В «Почте России» сообщили, что будут комментировать тему «по факту принятия закона». Ритейлеры не ответили “Ъ”.

На букмекерском рынке игроки обязаны открывать электронный кошелек в ЕЦУПС и заключить с ним договор, поясняет президент Первой СРО букмекеров Николай Оганезов. По его мнению, для распространения лотерейных билетов онлайн схема не должна стать проблемой, хотя может создать сложности для офлайн-продаж. Но для букмекеров и их клиентов схема не была принципиально новой, уточняет эксперт «Рейтинга букмекеров» Борис Губкин. «До ЕЦУПИСа систем было две: Qiwi, работавший с букмекерами СРО букмекеров, и "Первый ЦУПИС", обслуживавший букмекеров из Первой СРО. То есть для игроков ничего не поменялось, им только пришлось пройти идентификацию ЕЦУПИС».

Интерпретация «Столото» содержит детали, которых в конкретных положениях проекта поправок нет, однако они логичны, отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Про заключение договора там, например, ничего не сказано, но если участник тиража имеет счет в системе, логично, что для этого нужно заключить договор». Фактически, признает юрист, процесс полностью замыкается на ЕЦУПИС.

«Из раза в раз, когда необходимо навести порядок в какой-то отрасли, находятся те, кого изменения не устраивают. В том числе по корыстным мотивам,— подчеркнул один из авторов инициативы Андрей Альшевских.— Если у экспертов есть замечания, мы готовы дискутировать». Опасения «Столото» «очень напоминают риторику букмекерских СРО перед присоединением букмекерских контор к системе ЕРАИ», подчеркивает гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев: «Пророчили и массовый уход игроков, и обвал отрасли, но два квартала работы показали обратное — рынок стал более прозрачным и цивилизованным».

Валерия Лебедева