«Столото» оказался в невыигрышном положении

Распространитель лотерей «Столото» потерял свой крупнейший канал распространения: с 1 сентября билеты под этим брендом больше не продаются в более чем 40 тыс. отделений «Почты России». Решение, по данным “Ъ”, было принято в интересах конкурента «Столото» — «Национальной лотереи», акционером которой с недавнего времени стал ВТБ, совладелец Почта-банка. «Столото» рассчитывает компенсировать потерю почтовых отделений за счет других продавцов: у компании еще 70 тыс. точек у ритейлеров и в салонах связи. Но эксперты уверены, что падения продаж избежать не получится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Лотерейные билеты «Столото», крупнейшего распространителя лотерей в России, перестали продаваться в отделениях «Почты России». Об этом сама компания сообщила в соцсетях 9 сентября. «Почта России» была основным партнером «Столото» в офлайне, также билеты продаются в точках X5 Retail Group, Spar, «Детского мира», салонах связи «МегаФона», Tele2, «Билайна», МТС, отделениях Россельхозбанка и др. «Мы получили уведомление о прекращении с 1 сентября продаж билетов под брендом "Столото" в более чем 40 тыс. отделений в связи с изменением коммерческой политики. Изменение не коснулось только 46 точек»,— уточнили “Ъ” в «Столото».

С июля 2014 года в РФ разрешены только государственные лотереи, организаторами которых выступают Минспорт и Минфин. АО ГСЛ — оператор лотереи Минспорта, ООО «Спортлото» — Минфина, а распространителем лотерейных билетов выступает АО ТК «Центр» (бренд «Столото»), все три компании контролируются холдингом S8 Capital Армена Саркисяна. Совокупная выручка АО ГСЛ, ООО «Спортлото» и АО «Технологическая компания "Центр"», согласно Kartoteka.ru, составляла в 2021 году около 60 млрд руб.

В марте 2020 года на лотерейном рынке появился единственный конкурент «Столото» — оператор ООО «Спортивные лотереи», который распространяет так называемую «Национальную лотерею», организуемую Минфином «в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений».

В «Почте России» “Ъ” пояснили, что в течение 2022 года сотрудничали с обоими операторами, «Национальной лотереей» и «Столото». Но теперь «число точек продаж билетов "Столото" сокращается, их можно приобрести только в некоторых почтовых отделениях в регионах», уточнили в «Почте России». По «Национальным лотереям» география продаж сохраняется на прежнем уровне. В ООО «Спортивные лотереи» добавили, что также представлены в сетях «Магнит», «Красное и Белое», отделениях Россельхозбанка и сети «Элекснет».

Собеседник “Ъ” на рынке лотерей говорит, что решение остановить продажи «Столото» было принято «Почтой России» после того, как в июне 48,5% в ООО «Спортивные лотереи» получил ВТБ (второй совладелец — президент Международной федерации бокса Умар Кремлев). «ВТБ, который совместно с "Почтой России" развивает Почта-банк (согласно последним доступным публичным данным, ВТБ владеет 50% минус одна акция.— “Ъ”), настоял, чтобы в отделениях продавались только билеты "Национальной лотереи"»,— утверждает источник “Ъ”. Это подтверждает другой участник рынка: «Гендиректор "Национальной лотереи" Михаил Волков раньше работал в "Почте России", а до этого был старшим вице-президентом ВТБ». В ВТБ “Ъ” заверили, что банк не участвует в операционном управлении «Спортивными лотереями» и «информация о каком-то "административном давлении" на коммерческую структуру выглядит нелепо».

В «Столото» уточнили, что у компании осталось около 70 тыс. точек продаж в России, доля почтовых отделений составляла около 36% (долю в объеме продаж в компании не раскрывают). Там рассчитывают компенсировать часть потерь за счет других каналов. По оценке одного из источников “Ъ”, целевые отчисления от лотерей и налоги от выигрышей «Столото» из-за потери продаж в почтовых отделениях сократятся на 600 млн руб. в 2023 году. Потеря возможности распространения через «Почту России», «несомненно, будет серьезной проблемой для "Столото"», подтверждает главный редактор ИА InterMedia Евгений Сафронов: «По числу точек продаж в регионах с почтой не может сравниться ни Сбербанк, ни крупнейшие торговые сети».

Валерия Лебедева, Ольга Шерункова