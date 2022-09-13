Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Столото» оказался в невыигрышном положении

Распространителю лотерей пришлось уйти с почты

Распространитель лотерей «Столото» потерял свой крупнейший канал распространения: с 1 сентября билеты под этим брендом больше не продаются в более чем 40 тыс. отделений «Почты России». Решение, по данным “Ъ”, было принято в интересах конкурента «Столото» — «Национальной лотереи», акционером которой с недавнего времени стал ВТБ, совладелец Почта-банка. «Столото» рассчитывает компенсировать потерю почтовых отделений за счет других продавцов: у компании еще 70 тыс. точек у ритейлеров и в салонах связи. Но эксперты уверены, что падения продаж избежать не получится.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Лотерейные билеты «Столото», крупнейшего распространителя лотерей в России, перестали продаваться в отделениях «Почты России». Об этом сама компания сообщила в соцсетях 9 сентября. «Почта России» была основным партнером «Столото» в офлайне, также билеты продаются в точках X5 Retail Group, Spar, «Детского мира», салонах связи «МегаФона», Tele2, «Билайна», МТС, отделениях Россельхозбанка и др. «Мы получили уведомление о прекращении с 1 сентября продаж билетов под брендом "Столото" в более чем 40 тыс. отделений в связи с изменением коммерческой политики. Изменение не коснулось только 46 точек»,— уточнили “Ъ” в «Столото».

С июля 2014 года в РФ разрешены только государственные лотереи, организаторами которых выступают Минспорт и Минфин. АО ГСЛ — оператор лотереи Минспорта, ООО «Спортлото» — Минфина, а распространителем лотерейных билетов выступает АО ТК «Центр» (бренд «Столото»), все три компании контролируются холдингом S8 Capital Армена Саркисяна. Совокупная выручка АО ГСЛ, ООО «Спортлото» и АО «Технологическая компания "Центр"», согласно Kartoteka.ru, составляла в 2021 году около 60 млрд руб.

В марте 2020 года на лотерейном рынке появился единственный конкурент «Столото» — оператор ООО «Спортивные лотереи», который распространяет так называемую «Национальную лотерею», организуемую Минфином «в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений».

В «Почте России» “Ъ” пояснили, что в течение 2022 года сотрудничали с обоими операторами, «Национальной лотереей» и «Столото». Но теперь «число точек продаж билетов "Столото" сокращается, их можно приобрести только в некоторых почтовых отделениях в регионах», уточнили в «Почте России». По «Национальным лотереям» география продаж сохраняется на прежнем уровне. В ООО «Спортивные лотереи» добавили, что также представлены в сетях «Магнит», «Красное и Белое», отделениях Россельхозбанка и сети «Элекснет».

Собеседник “Ъ” на рынке лотерей говорит, что решение остановить продажи «Столото» было принято «Почтой России» после того, как в июне 48,5% в ООО «Спортивные лотереи» получил ВТБ (второй совладелец — президент Международной федерации бокса Умар Кремлев). «ВТБ, который совместно с "Почтой России" развивает Почта-банк (согласно последним доступным публичным данным, ВТБ владеет 50% минус одна акция.— “Ъ”), настоял, чтобы в отделениях продавались только билеты "Национальной лотереи"»,— утверждает источник “Ъ”. Это подтверждает другой участник рынка: «Гендиректор "Национальной лотереи" Михаил Волков раньше работал в "Почте России", а до этого был старшим вице-президентом ВТБ». В ВТБ “Ъ” заверили, что банк не участвует в операционном управлении «Спортивными лотереями» и «информация о каком-то "административном давлении" на коммерческую структуру выглядит нелепо».

В «Столото» уточнили, что у компании осталось около 70 тыс. точек продаж в России, доля почтовых отделений составляла около 36% (долю в объеме продаж в компании не раскрывают). Там рассчитывают компенсировать часть потерь за счет других каналов. По оценке одного из источников “Ъ”, целевые отчисления от лотерей и налоги от выигрышей «Столото» из-за потери продаж в почтовых отделениях сократятся на 600 млн руб. в 2023 году. Потеря возможности распространения через «Почту России», «несомненно, будет серьезной проблемой для "Столото"», подтверждает главный редактор ИА InterMedia Евгений Сафронов: «По числу точек продаж в регионах с почтой не может сравниться ни Сбербанк, ни крупнейшие торговые сети».

Валерия Лебедева, Ольга Шерункова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...