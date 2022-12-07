Apple Music получит функцию караоке

Компания Apple анонсировала обновление фирменного музыкального сервиса Apple Music — новая функция Sing позволит использовать стриминговую платформу в качестве инструмента для караоке.

«Поиск текстов песен в Apple Music неизменно является одной из самых популярных функций нашего сервиса, поэтому мы хотели еще больше развить это предложение, чтобы обеспечить еще большее вовлечение в музыку через пение»,— заявил вице-президент Apple по Apple Music и Beats Оливер Шуссер.

Apple Music Sing позволит пользователям выбирать уровень громкости оригинальной аудиодорожки песни, микшировать треки друг с другом, а также петь одну композицию в несколько голосов. Специальный алгоритм позволит раскладывать синхронизированный с музыкой текст с учетом дуэта исполнителей и отдельно выделять дорожки для бэк-вокала.

Опция Apple Music Sing будет доступна в конце декабря для подписчиков Apple Music по всему миру. Новую функцию поддерживает приложение на iPhone, iPad и новом Apple TV 4K.