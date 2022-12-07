Отбывающий наказание за убийство восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов намерен отправиться на специальную военную операцию (СВО) на Украине в составе ЧВК «Вагнер». Такое решение он принял после посещения представителями ЧВК колонии в Тюмени, где Шамсутдинов отбывает наказание. Однако компания не стала его принимать, сославшись на то, что ее состав в данный момент полностью укомплектован. Отец Рамиля Шамсутдинова заявил, что ничего не знает о решении сына.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Федотов, Коммерсантъ Фото: Андрей Федотов, Коммерсантъ

В январе 2021 года Рамиль Шамсутдинов был приговорен вторым Восточным окружным военным судом в Чите к 24 годам шести месяцам колонии строгого режима за убийство восьмерых сослуживцев (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и тяжелое ранение еще двух человек (ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Приговор выносился на основе вердикта присяжных, признавших его виновным, но заслуживающим снисхождения, так как трагедия произошла в результате конфликтов со старшими по званию.

По версии следствия, Шамсутдинов неоднократно жаловался на неуставные отношения в части. В конце октября 2021 года срочник прибыл на территорию комплекса подготовки дежурной смены и пошел к «столу снаряжения магазинов (обойм)». С собой у него был автомат АК-74М. После получения четырех магазинов с 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм он начал стрелять сослуживцам в голову, грудь и спину. Свою вину он признал.

Сейчас солдат отбывает наказание в ИК-2 Тюмени. По данным telegram-канала Baza, осенью, когда в колонию приезжали представители ЧВК «Вагнер», Рамиль Шамсутдинов записался добровольцем на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Однако пока его не приняли, объяснив это тем, что «народу уже и так много, ты пока не нужен». Источник «Ъ-Урал» подтвердил, что Рамиль Шамсутдинов намерен вступить в состав ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации, но пока его туда не приняли.

Адвокат осужденного Руслан Нагиев заявил «Ъ-Урал», что осужденный действительно желает участвовать в СВО, поскольку «с детства хотел стать военным и после срочной службы планировал остаться служить в армии по контракту». Он отметил, что отец Рамиля Шамсутдинова Салим Шамсутдинов поддерживает решение сына.

Впрочем, сам Салим Шамсутдинов заявил, что ничего не знает о планах сына вступить в ЧВК «Вагнер». «Ничего от него об этом не слышал, мы уже давно не виделись. Мне неизвестно, кто и зачем распространяет эти слухи»,— заявил отец осужденного «Ъ-Урал».

Илья Смирнов