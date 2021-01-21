«Этим приговором дан зеленый свет дедовщине в армии»

Второй Восточный окружной военный суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев, к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Суд также назначил ему выплатить около 9 млн руб. компенсации родственникам погибших. Сторона защиты и потерпевшие решением суда остались недовольны и намерены оспаривать его в Апелляционном военном суде. Отец Рамиля Шамсутдинова считает, что данным приговором суд легитимизировал дедовщину в армии.



Приговор Рамилю Шамсутдинову выносился на основе вердикта присяжных, признавших его виновным, но заслуживающим снисхождения, так как трагедия произошла в результате конфликтов со старшими по званию. Напомним, 25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов расстрелял срочников и офицеров в воинской части, расположенной в поселке Горный в Забайкальском крае. Тогда ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и в убийстве двух или более лиц (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, солдат прибыл на территорию комплекса подготовки дежурной смены и пошел к «столу снаряжения магазинов (обойм)». С собой у него был автомат АК-74М. После получения четырех магазинов с 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм он начал стрелять сослуживцам в голову, грудь и спину. Восемь военнослужащих погибли, еще двое были тяжело ранены. Свою вину Рамиль Шамсутдинов признал. Он неоднократно жаловался на неуставные отношения в части.

Суд приговорил срочника к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Отсчет наказания начался с 25 октября 2019 года, когда осужденный был помещен под стражу. Отметим, гособвинитель требовал назначить Рамилю Шамсутдинову 25 лет лишения свободы. Как рассказал “Ъ-Урал” адвокат осужденного Руслан Нагиев, суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещение морального вреда в размере 28 млн руб. Так, Рамиль Шамсутдинов должен будет выплатить родственникам погибших и выжившим 9,8 млн руб., а также около 100 тыс. руб. затрат на проезд и проживание в Чите одной из пострадавших.

Сторона защиты заявила, что срок наказания, а также сумма компенсации оказались значительно завышенными на фоне решения суда присяжных, признавшего Рамиля Шамсутдинова заслуживающим снисхождения.

«Конечно, мы изначально ожидали пожизненного лишения свободы, были готовы к такому решению. И, безусловно, мы удовлетворены, что нам удалось избежать пожизненного лишения свободы благодаря суду присяжных, но срок, назначенный судом завышен. Кроме того, мы не согласны с суммой компенсации, таких денег у семьи нет. Но я бы не сказал, что Рамиль сейчас в подавленном состоянии, он стойко принимает испытания. Мы будем защищать его до конца», — отметил господин Нагиев. Он добавил, что приговор будет обжалован в Апелляционном военном суде в Москве.

О своем несогласии с решением суда также заявили потерпевшие. По их мнению, был озвучен «мягкий приговор», и они намерены добивать пожизненного лишения свободы.

Отец осужденного Салим Шамсутдинов считает, что своим решением, нарушив вердикт присяжных, суд легитимизировал дедовщину в армии. Отметим, свой поступок Рядовой Шамсутдинов объяснил издевательствами со стороны сослуживцев.

«Этим приговором был дан зеленый свет дедовщине и беспределу в армии. Как родители после такого будут детей туда отправлять? Конечно, я не всю армию осуждаю, но есть части, в которых сплошная дедовщина и унижения», — заявил отец осужденного в беседе с “Ъ-Урал”.

Он добавил, что ни у него, ни у его сына нет средств на возмещение компенсации. «Откуда Рамиль возьмет эти деньги? Он миллионер? Они и так компенсации от министерства обороны получили (сообщалось, что за каждого погибшего военнослужащего члены семей в равных долях получили по 6,6 млн руб.— “Ъ”), так еще и с Рамиля хотят денег срубить. Придется ждать им этих денег 24 года, пока он не выйдет. У меня таких денег тоже нет, я получаю 20 тыс. руб. пенсии. Кроме гнилого дома у меня ничего нет», — заявил Салим Шамсутдинов.

Илья Смирнов