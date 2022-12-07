Суд поместил под домашний арест бывшего главу правительства Кузбасса Вячеслава Телегина

Центральный райсуд Кемерово отправил под домашний арест до 3 февраля 2023 года бывшего председателя правительства региона Вячеслава Телегина, обвиняемого в нескольких десятках эпизодов мошенничеств (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — 10 лет заключения). Суд запретил экс-чиновнику общаться с другими фигурантами дела. Отметим, что следствие настаивало на заключении Вячеслава Телегина под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Бывший глава правительства Кузбасса Вячеслав Телегин

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

О задержании бывшего высокопоставленного чиновника Кузбасса стало известно в понедельник, 5 декабря. В тот же день следователи обратились в Центральный райсуд с ходатайством, потребовав водворить Вячеслава Телегина в СИЗО. Суд отложил слушания на 7 декабря, продлив обвиняемому срок задержания до 72 часов. Сегодня стороны вернулись к обсуждению вопроса о мере пресечения.

Необходимость задержать экс-главу облправительства следствие мотивировало тем, что он может скрыться, оказать давление на свидетелей. Супруга Вячеслава Телегина просила отпустить мужа под домашний арест или залог в 15 млн руб. О снисхождении к своему клиенту просили три его адвоката.

Как стало известно в судебном заседании, выдвинутое против экс-председателя правительства Кузбасса обвинение связано с работой на посту главы шахтерского города Ленинск-Кузнецкий. Речь в уголовном деле идет о хищении из городской казны почти 73 млн руб. Управление Следственного комитета России по Кемеровской области не комментирует дело. В судебном процессе бывший чиновник заявил, что не согласен с предъявленным обвинением.

Вячеслав Телегин родился в 1969 году Ленинске-Кузнецком, у него три высших образования: в 2007 году он окончил Кемеровский госуниверситет по специальности «финансы и кредит», в 2010-м — Томский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «промышленное и гражданское строительство». В 2014 году — Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по специальности «менеджмент». Трудовую деятельность Вячеслав Телегин начал в 1987 году поверхностным горнорабочим, затем — учеником подземного электрослесаря шахты имени Е. Ярославского.

В 2009 году поступил на муниципальную службу. С 2010 по 2018 год Вячеслав Телегин был главой Ленинск-Кузнецкого городского округа. В 2018 году чиновника назначили заместителем губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Кемеровской области, в 2020-м он занял пост председателя регионального правительства. 5 августа 2022 года Вячеслав Телегин ушел в отставку по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья.

Игорь Лавренков, Константин Воронов, Новосибирск