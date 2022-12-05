Суд изберет меру пресечения экс-председателю правительства Кузбасса

В Центральный районный суд Кемерово поступили материалы по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего председателя правительства Кемеровской области Вячеслава Телегина, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе суда. Ходатайство в связи с возбуждением уголовного дела направил в суд следователь управления СКР по Кемеровской области. В чем обвиняется бывший чиновник, в суде не уточнили.

Вячеслав Телегин ушел в отставку с должности председателя правительства Кузбасса 5 августа. Правительство региона сообщало, что он оставил пост по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья. Первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин стал одновременно председателем регионального правительства в феврале 2020 года. Новая структура регионального управления с учреждением правительства Кемеровской области была внедрена в тот период по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Вячеслав Телегин занял пост первого заместителя губернатора в октябре 2018 года. Ранее он работал мэром кузбасского города Ленинск-Кузнецкий.

Игорь Лавренков, Кемерово