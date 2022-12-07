Приговор Ивану Сафронову по делу о госизмене признан законным

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор советнику главы «Роскосмоса», бывшему специальному корреспонденту «Ъ» и «Ведомостей» Ивану Сафронову по делу о государственной измене. Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Сафронов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Иван Сафронов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

5 сентября Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по двум эпизодам дела о госизмене (ст. 275 УК РФ) и штрафу в 500 тыс. руб. Гособвинение просило приговорить его к 24 годам колонии. Иван Сафронов вину не признал.

В апелляционной жалобе защита просила отменить решение Мосгорсуда. После сегодняшнего заседания приговор вступит в законную силу и будет подлежать исполнению. Ивана Сафронова этапируют по месту отбывания наказания. Защита продолжит обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях.

С какими трудностями столкнулась защита Ивана Сафронова — в материале «Ъ» «Ивана Сафронова засекретили от защиты».