Ивана Сафронова засекретили от защиты

С очередными трудностями столкнулась защита бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, осужденного чуть менее месяца назад на 22 года за измену Родине. Первая короткая апелляционная жалоба была подана адвокатами сразу после оглашения решения «тройкой» Мосгорсуда. Но на стадии изучения протоколов судебных заседаний осужденный и его защитники, как и во время предварительного следствия, опять столкнулись с непреодолимой стеной секретности. Адвокатам из-за тайны, которой закрыты все материалы, фактически на память предложено цитировать в жалобах юридические формулировки из материалов, на которые они хотят подать свои замечания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ивану Сафронову защищаться от приговора так же сложно, как и от следствия

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ивану Сафронову защищаться от приговора так же сложно, как и от следствия

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как пояснили “Ъ” представители защиты Ивана Сафронова, на чтение протоколов судебных заседаний тройка судей Мосгорсуда во главе с председательствующим Дмитрием Гордеевым отвела им всего семь рабочих дней. Между тем сами протоколы — это около 380 листов убористого текста, который адвокатам, по их собственному признанию, необходимо изучить до последней запятой. В итоге защитники были вынуждены просить дать немного больше времени, учитывая их занятость в других делах. Тем не менее последним днем ознакомления назначено 17 октября.

Защитники также напомнили, что краткая апелляционная жалоба на приговор Ивану Сафронову, признанному виновным в двух эпизодах госизмены в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ), была подана буквально через пять минут после оглашения решения, согласно которому он должен отбыть в колонии строгого режима 22 года за вычетом проведенных в СИЗО «Лефортово» двух лет. Надо отметить, что отдельную жалобу подавал его адвокат Дмитрий Талантов, сам оказавшийся в разгар суда над своим подзащитным в изоляторе «Медведь» по обвинению в распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Вскоре после этого решением суда он был выведен из состава адвокатов, так как обвиняемый в уголовном преступлении не может быть допущен к материалам, содержащим гостайну.

Дополненную жалобу предполагалось подать позже, поскольку адвокатам было необходимо изучить мотивировочную часть приговора: 5 сентября из-за секретности содержимого приговора суд огласил лишь короткую резолютивную часть. Кроме того, защита ожидала получения на руки протоколов заседаний, на которые планировала после подать свои замечания. На это у нее есть всего несколько дней после окончания чтения. И уже потом адвокаты намерены сформулировать свои аргументы в пользу незаконности и необоснованности самого приговора в «большой» апелляционной жалобе. Кстати, за время суда само уголовное дело в отношении Ивана Сафронова, насчитывавшее к моменту окончания предварительного следствия СУ ФСБ около 22 томов, «утяжелилось» на пять новых, из которых два — это собственно протоколы, а три — различные ходатайства, подписки о неразглашении гостайны и т. д.

Между тем подача замечаний на протоколы также оказалась осложнена завесой тайны, окружающей все дело в отношении Ивана Сафронова. Напомним, что на стадии предварительного следствия представители ФСБ не разрешали адвокатам делать из материалов расследования выписки даже несекретных данных, что существенно осложняло работу. Теперь же они должны на слух воспринимать и протоколы, поскольку им также запрещено делать выписки. «Гипотетически замечания на протоколы могут в два с лишним раза превышать текст их самих, поскольку сначала надо процитировать уже имеющийся текст и предложить свой вариант в соответствующей редакции определенного закона или статьи УК и УПК»,— пояснил “Ъ” адвокат Даниил Никифоров. Но сделать это по памяти просто нереально. По словам защитников, в секретной части Мосгорсуда им посоветовали писать замечания «своими словами», однако такая возможность заставляет их сомневаться в том, что такие документы будут приняты и не отвергнуты апелляционной инстанцией по чисто формальным основаниям из-за простого несоответствия текстов. Интересно, что секретными стали даже ходатайства, которые готовили сами адвокаты и которые приобрели статус после их приобщения к материалам. В итоге сейчас они просто читают тома, передавая их друг другу, а потом — самому Ивану Сафронову, которого конвой регулярно привозит в суд.

По некоторым данным, защите было предложено работать в зале суда с ноутбуком, специально прошитым и имеющим надежную защиту от утечки данных. Впрочем, адвокаты смотрят на эту возможность с определенной долей скепсиса, так как не исключают разглашения адвокатской тайны при подготовке документов или даже их набросков. Однако они заверяют, что у них есть мысли, как обойти казуистические запреты в связи с гостайной и подготовить замечания и апелляционные жалобы как нужно. По их словам, уверенности им придает и сам Иван Сафронов, который «по-прежнему держится очень бодро» и намерен продолжать бороться за свое честное имя.

Сергей Сергеев