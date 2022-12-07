Было зелено, стало СИЗО

Бывшего руководителя комитета дорожного хозяйства Челябинска Рината Кучитарова отправили в СИЗО до 5 февраля по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что в 2020 году чиновник намеренно завысил начальную цену контракта на озеленение центра города, в дальнейшем оплатил его и невыполненные работы на сумму 8 млн руб. Претензии к торгам ранее возникли со стороны областного УФАС, которое признало сговор комитета дорожного хозяйства регионального центра и предпринимателей при подписании договоров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшего чиновника обвиняют в завышении цены контракта на озеленение центра Челябинска

Фото: Кадр из оперативного видео УФСБ России по Челябинской области Бывшего чиновника обвиняют в завышении цены контракта на озеленение центра Челябинска

Фото: Кадр из оперативного видео УФСБ России по Челябинской области

Тракторозаводский районный суд заключил под стражу бывшего председателя комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Рината Кучитарова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Он останется под арестом до 5 февраля, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда. Ходатайство следователя об избрании такой меры пресечения поддержала прокуратура, уточняют в надзорном ведомстве региона.

Уголовное дело против Рината Кучитаров возбудило региональное управление СКР. По версии следствия, руководитель комитета в 2020 году обеспечил формирование заведомо завышенной начальной цены торгов по озеленению центральной части Челябинска. Впоследствии он заключил контракт на сумму более 32 млн руб. и оплатил непроведенные работы на сумму свыше 8 млн руб., лично подписав акты выполненных работ. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ региона, которые занимаются оперативным сопровождением уголовного дела.

Связаться с адвокатом Рината Кучитарова не удалось, он не ответил на телефонный звонок корреспондента “Ъ-Южный Урал”.

Претензии к торгам на выполнение работ по озеленению центра Челябинска к представителям КДХ ранее возникали и у антимонопольного ведомства. В сентябре прошлого года региональное УФАС вынесло решение о наличии антиконкурентного соглашения между комитетом дорожного хозяйства областного центра, ООО «Артур», НПО «Сад и огород» и восемью индивидуальными предпринимателями. Сотрудники антимонопольного ведомства установили, что чиновники, пытаясь избежать проведения торгов на озеленение проспекта Ленина, искусственно разделили работы общей стоимостью 3,3 млн руб. на небольшие контракты. При этом все договоры имели единую форму, предмет и заключены в один промежуток времени. За нарушение закона «О защите конкуренции» должностному лицу комитета и хозяйствующим субъектам назначили штрафы на общую сумму 438 тыс. руб. Решение УФАС поддержали суды разных инстанций.

В этом году фигурантами уголовных дел стали несколько действующих и бывших сотрудников структур администрации Челябинска. Так, в июне — июле по обвинению в получении взяток за непринятие решений о сносе незаконно размещенных в городе нестационарных торговых объектов арестовали бывших руководителя муниципального учреждения «Городская среда» Александра Грезева и его заместителей Сергея Любимова и Вадима Левченко. В сентябре фигурантом этого уголовного дела стал экс-советник главы Челябинска Петр Конарев.

Комитет дорожного хозяйства — структурное подразделение администрации Челябинска. В его задачи входит контроль состояния городских автодорог, мостов, иных инженерных сооружений и элементов освещения, решение вопросов развития дорожного хозяйства и проведение соответствующих закупок.

Ринату Кучитарову 44 года. Он возглавил подведомственный мэрии комитет дорожного хозяйства Челябинска в августе 2019 года. До этого работал в разных дорожных организациях региона. На посту начальника КДХ он сменил Александра Шабалина.

В понедельник стало известно, что Ринат Кучитаров покинул пост начальника комитета, обязанности руководителя этого подразделения мэрии исполняет его заместитель Ирина Степанова. Начальник управления информационной политики администрации областного центра Владимир Сафонов сообщил «Ъ-Южный Урал», что Ринат Кучитаров ушел с должности по собственному желанию. В тот же день, 5 декабря, силовики задержали чиновника и провели обыски в его коттедже. Проведенные мероприятия были сняты сотрудниками УФСБ на видео, которое опубликовало региональное управление Следственного комитета. Сотрудник СК сообщил Ринату Кучитарову, что в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ, затем его в наручниках увезли на допрос. Также обыски проходили в офисе комитета дорожного хозяйства.

Михаил Бычков, Артур Якушко