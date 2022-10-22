Шенген впрок не идет

Ужесточение европейскими странами визового режима для российских туристов почти на треть сократило поток заявителей: из-за снижения доли выданных долгосрочных виз граждане РФ перестали оформлять документы впрок. Реальный поток путешественников также сократился, а рост активности фиксируется в основном на направлениях за пределами шенгенской зоны — в Сербию, Болгарию, Черногорию и на Кипр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В октябре поток заявителей на оформление туристических шенгенских виз сократился примерно на 30% по сравнению с показателями августа-сентября. Об этом “Ъ” рассказала начальник корпоративного отдела «Визахода» Марина Широкова. Она связывает это с приостановкой европейскими странами с 12 сентября соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Количество выдаваемых виз для многократного въезда и срок их действия значительно сокращены, что негативно отразилось на активности туристов в целом, подтверждает заместитель руководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина. По ее данным, запросов сейчас в среднем на 50% меньше, чем в октябре 2019 года.

Решение в одностороннем порядке отменить упрощенный визовый режим с Россией европейские страны приняли в начале сентябре. Консульский сбор увеличен с €35 до €80, максимальное время обработки заявлений — до 45 дней. Решение предполагает более строгий подход к выдаче долгосрочных виз. По словам госпожи Отвагиной, часто консульства возвращают паспорта уже после наступления даты въезда. А при подаче заявки теперь требуется предоставить выкупленные билеты и на 100% предоплаченную бронь отеля, указывает она.

Как отмечает Марина Широкова, если раньше в визовом центре Испании туристы получали визы на два года, сейчас — в основном на три месяца. В случае Италии речь идет о росте числа отказов на 20%, в визовых центрах Германии туристы, как правило, получают только отказы. Власти этой страны постоянно меняют требования к пакету документов и не идут заявителям навстречу в части предоставления дополнительных сведений, поясняет госпожа Широкова. Юлия Отвагина добавляет к этому сокращение числа свободных мест для записи на 80%. По ее словам, слоты в популярные и наиболее «лояльные» консульства Испании, Италии, Франции разбираются за минуты.

Госпожа Отвагина сообщает, что некоторые страны сейчас дают визы строго под дни поездки, среди них — Швейцария, Австрия, Венгрия и Греция. «Потому туристы, которые рассчитывают на многократные визы, создают дополнительную нагрузку на консульства более "лояльных" стран»,— поясняет она.

Ситуация осложняется сокращением числа сотрудников некоторых дипмиссий. На фоне ужесточившейся политики россияне реже получают визы впрок и обращаются с заявлениями, уже готовясь к поездке, добавляет госпожа Широкова.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева говорит, что поток туристов в Европу заметно сократился, число заявок исчисляется единицами, тогда как в случае Турции и Египта речь идет о сотнях обращений в день. По данным «Яндекс.Путешествий», объем перелетов в страны Европы в октябре на 10% превысил показатели августа, но в абсолютных цифрах речь идет максимум о сотнях бронирований. Согласно OneTwoTrip, на долю европейских стран сейчас приходится всего 3% забронированных билетов за рубеж.

Аналогичная тенденция прослеживается в спросе на средства размещения. По данным Ostrovok.ru, европейские направления в период 1–20 октября занимали 10% от общего объема зарубежных бронирований, в аналогичный период сентября — 16%. В натуральном выражении количество бронирований в странах ЕС сократилось в среднем на 28%. В закрывших въезд для российских туристов Эстонии, Литве и Финляндии число бронирований сократилось на 60–75%. В принявших аналогичные решения Латвии и Польше — на 40% и 5% соответственно. А самыми популярными странами еврозоны, по данным сервиса, у российских туристов остаются Италия, Франция и Испания, где число бронирований в октябре оказалось на 20–23% ниже сентябрьских значений.

К части европейских направлений интерес даже растет, следует из данных Ostrovok.ru. Спрос на Болгарию в октябре увеличился на 75% от значений сентября, на Кипр — на 30%. В «Яндекс.Путешествиях» также отмечают рост интереса туристов к поездкам в Сербию, Черногорию и Великобританию.

Александра Мерцалова