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Коммерсантъ FM
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В Белоруссии могут ввести смертную казнь за госизмену

Нижняя палата парламента Белоруссии приняла в первом чтении законопроект, который вводит возможность смертной казни за госизмену, совершенную гражданином, занимающим государственную должность. Изменения предлагается внести в ст. 356 Уголовного кодекса Белоруссии. В соответствии с действующим законодательством Белоруссии госизмена наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

«Проектом Закона предлагается внести возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего»,— говорится в Telegram-канале нижней палаты белорусского парламента.

По мнению парламентариев, законопроект позволит продемонстрировать «решительную борьбу с изменой государству» и окажет «сдерживающее воздействие на деструктивные элементы».

Белоруссия — единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь. На референдуме 1996 года белорусы проголосовали за то, чтобы оставить высшую меру наказания. Эту меру поддержали 80,5% участвовавших в голосовании. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Высшая мера наказания не может быть назначена женщинам, несовершеннолетним и мужчинам старше 65 лет.

В 2021 году президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране можно провести отдельное всенародное голосование об отмене смертной казни.

Милена Костерева

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