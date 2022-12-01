Газу вышла северная надбавка

Цены на газ в Европе опять перешли к росту: 1 декабря стоимость январского фьючерса впервые с октября превысила $1,7 тыс. за 1 тыс. кубометров. В декабре на континенте ожидается резкое похолодание, что может увеличить спрос, который сдерживался в более теплом, чем обычно, ноябре. Спрос на газ также растет из-за безветренной погоды, что снижает выработку ветровых электростанций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Probst / AP Фото: Michael Probst / AP

Погода в ближайшее время проверит на прочность готовность стран ЕС к зиме. Как ожидают синоптики, в декабре континент ожидают первые серьезные морозы — в Европу придут холодные арктические ветры, и температура будет ниже среднемноголетних значений за этот период. В ноябре же, напротив, погода была гораздо мягче, чем в среднем за последние годы, что позволило оттянуть начало сезона отбора из подземных хранилищ газа до 14 ноября и некоторое время сдерживало цены на газ.

«Холодное начало декабря приведет к увеличению спроса в Центральной и Северной Европе, и это может сохраниться и во второй половине месяца, если блокирующий антициклон в Арктике останется сильным»,— прогнозирует метеоролог Maxar Мэттью Дросс, которого цитирует Bloomberg.

Первое похолодание в Европе уже повысило темпы отбора из ПХГ. Январские газовые фьючерсы на нидерландском хабе TTF 1 декабря превысили $1,78 тыс. за 1 тыс. кубометров, но затем цены снизились, закрывая торги уже на уровне $1,52 тыс. за 1 тыс. кубометров, следует из данных ICE. На спотовом рынке контракт с поставкой «на сутки вперед» на хабе TTF 1 декабря превысил $1,62 тыс. за 1 тыс. кубометров.

С начала военной операции на Украине РФ сокращала поставки трубопроводного газа в «недружественные» страны, оставив работающей только одну ветку украинского транзита (с суточным потоком в 43 млн кубометров) и «Турецкий поток», поставляющий до 27 млн кубометров в сутки через Турцию в Венгрию и Сербию. С начала года поставки «Газпрома» основным зарубежным клиентам рухнули на 44,5%, до 95,2 млрд кубометров. Все лето ЕС усиленно замещал российский газ в основном за счет поставок СПГ.

Страны ЕС накопили в этом году максимальные за всю историю запасы в подземных хранилищах, но во время холодов темпы отбора могут усилиться. Правительства стран ЕС рекомендовали гражданам и крупным промышленным потребителям снизить его как минимум на 20% в течение зимы.

Сейчас, по данным GIE, уровень запасов во всех ПХГ ЕС достигает 93,19%, запасы в Германии, крупнейшем потребителе газа в ЕС, тоже высоки — 98,27%.

Как сообщает «Газпром», из европейских ПХГ на 29 ноября отобрано 2,3 млрд кубометров газа — это 3,3% от объемов, закачанных при подготовке к отопительному сезону. «Нагрузка на ПХГ Европы в текущем осенне-зимнем периоде будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка»,— считают в российской монополии.

Хотя в европейских ПХГ много газа, трейдеры будут с осторожностью тратить его по двум причинам. Во-первых, многие компании закупили его летом по крайне высоким ценам, превышавшим в августе $3 тыс. за 1 тыс. кубометров, и, чтобы не потерпеть убытков, должны продать его еще дороже (с учетом платы за хранение и стоимости капитала, привлеченного для покупки газа). Во-вторых, европейские компании опасаются сложностей с заполнением ПХГ следующим летом, если поставки из РФ останутся низкими.

Доля выработки ВЭС в энергобалансе ЕС 30 ноября снизилась до 6,3%, что способствует большей загрузке газовой генерации.

В среднем за прошлую неделю, по данным WindEurope, доля ВИЭ составила 18%. Вместе с тем темпы поступления СПГ в ЕС пока остаются стабильно высокими.

Азия пока не вступила в конкуренцию с Европой за грузы СПГ, хотя цены на газ поднялись и там, но в меньшей степени. Индекс JKM на январь находится на уровне $33 за MBTU (или около $1,18 тыс. за 1 тыс. кубометров), «соответственно разрыв в котировках вырос и составляет сейчас почти $400», говорит независимый аналитик Александр Собко. «Перебить европейские предложения многим странам АТР будет сложно, но они могут полагаться на свои долгосрочные контракты на СПГ и, вероятно, отчасти вернутся к замещению газа углем и нефтепродуктами»,— полагает он.

Татьяна Дятел