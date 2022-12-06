ICIS: поставки СПГ из России в ЕС выросли до рекордных значений

Перед введением эмбарго на нефть из России Евросоюз (ЕС) нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на данные исследовательской компании ICIS. Как уточняет издание, по сравнению с предыдущим годом ЕС и Великобритания закупили почти на 21% больше российского СПГ.

Газовый эксперт ICIS Андреас Шредер рассказал Handelsblatt, что в настоящее время 13% европейского импорта СПГ поступает из России. «И этот объем быстро растет»,— добавил господин Шредер.

Эксперт отметил, что у Германии нет собственного действующего СПГ-терминала, поэтому она продолжает закупать сжиженный природный газ в соседних странах, таких как Франция, Бельгия и Нидерланды. По словам господина Шредера, часть СПГ из России также должны будут направить в Германию.

Как уточняет издание, страны Евросоюза и Великобритания вынуждены приобретать российский СПГ по довольно высокой цене. Так, с января по ноябрь Москва могла получить за топливо около €27 млрд. При этом потоки обычного газа из России почти полностью прекратились в течение нескольких месяцев, добавляет издание.

Согласно материалам статьи, с января по ноябрь 2021 года европейские страны импортировали по трубопроводам 133 млрд куб. м газа. За десять месяцев прошлого года импорт российского СПГ составил чуть более 15 млрд куб. м, а за аналогичный период 2022 года страны импортировали чуть менее 18 млрд куб. м газа.

Эмбарго на поставки нефти по морю из РФ в (ЕС) вступило в силу вчера, 5 декабря. Также введен потолок цен на энергоноситель со стороны стран ЕС, G7 и Австралии: он установлен на уровне $60 за баррель. Сырье дороже установленной ценовой планки запрещается страховать и перевозить. По мнению лидеров стран Запада, ограничение должно помешать России зарабатывать деньги на финансирование военной операции. В Кремле заявили о подготовке ответных ограничений.

О том, почему растет спрос на российский СПГ,— в материале «Ъ FM» «Европа закупилась впрок».

Милена Костерева